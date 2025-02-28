Κίνα: Ανακάλυψε ανεξάντλητη πηγή ενέργειας που μπορεί να τροφοδοτήσει τη χώρα για 60.000 χρόνια

Μια «ανεξάντλητη» πηγή ενέργειας έχει ανακαλύψει η Κίνα που θα μπορούσε να παρέχει αρκετό καύσιμο για να τροφοδοτήσει τη χώρα για 60.000 χρόνια, σύμφωνα με τους γεωλόγους στο Πεκίνο, όπως μεταδίδει η DailyMail.

Το ορυχείο Bayan Obo στην Εσωτερική Μογγολία, μια αυτόνομη περιοχή στη βόρεια Κίνα, θα μπορούσε να περιέχει αρκετό θόριο (ασθενώς ραδιενεργό μεταλλικό χημικό στοιχείο) για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες των νοικοκυριών της Κίνας «σχεδόν για πάντα», σύμφωνα με μια εθνική έρευνα που δημοσιεύθηκε.

Αυτό το ασθενώς ραδιενεργό στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός τύπου πυρηνικού σταθμού ενέργειας που ονομάζεται πυρηνικός αντιδραστήρας τηγμένου άλατος, ο οποίος θα μπορούσε να παρέχει τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το ορυχείο Bayan Obo θα μπορούσε να αποδώσει 1 εκατομμύριο τόνους θορίου αν αξιοποιηθεί πλήρως, σύμφωνα με την εφημερίδα The South China Post.

Η μελέτη ισχυρίζεται ότι οι πόροι θορίου στα αποθέματα εξόρυξης της χώρας «παραμένουν εντελώς ανέγγιχτοι» και εάν εξαχθούν σωστά, θα μπορούσαν να είναι αρκετοί για να τερματίσουν την παγκόσμια εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Η έκθεση έρχεται την ώρα που η Κίνα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ αγωνίζονται να επεκτείνουν τις πυρηνικές τεχνολογίες τους και να καταστήσουν την πυρηνική ενέργεια βασική πηγή ενέργειας. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμενόταν να υπογράψει συμφωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι που θα επιτρέπει στις ΗΠΑ να εξορύσσουν τα σπάνια γήινα αποθέματα της Ουκρανίας. Η συμφωνία, ωστόσο, τινάχτηκε στον αέρα μετά από σκληρό διάλογο μεταξύ των δύο προέδρων.

Η μελέτη εντόπισε 233 ζώνες πλούσιες σε θόριο σε όλη τη χώρα και, εάν είναι ακριβής, υποδεικνύει ότι τα αποθέματα θορίου στην Κίνα υπερβαίνουν σημαντικά τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Εκτιμάται ότι το θόριο είναι 500 φορές πιο άφθονο από το ουράνιο-232 που χρησιμοποιείται στους συμβατικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, και έχει χαρακτηριστεί ως πιθανή λύση στην αυξανόμενη ζήτηση για πυρηνική ενέργεια.

Πηγή: skai.gr

