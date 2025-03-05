Στην αναβίωση των μαλλιαρών μαμούθ που περιφέρονταν στις παγωμένες τούνδρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Βόρειας Αμερικής μέχρι που εξαφανίστηκαν πριν από περίπου 4.000 χρόνια στοχεύουν οι επιστήμονες της εταιρείας βιοτεχνολογίας Colossal Biosciences.

Η Colossal έγινε γνωστή το 2021 όταν αποκάλυψε ένα φιλόδοξο σχέδιο για την αναβίωση του μαλλιαρού μαμούθ και αργότερα του πουλιού dodo. Από τότε, η εταιρεία έχει επικεντρωθεί στον εντοπισμό βασικών χαρακτηριστικών εξαφανισμένων ζώων μελετώντας το αρχαίο DNA, με στόχο να «τα μετατρέψει γενετικά σε ζωντανά ζώα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Ben Lamm.

Οι επιστήμονες της εταιρείας εξέτασαν βάσεις δεδομένων DNA γονιδίων ποντικιού για να εντοπίσουν γονίδια που σχετίζονται με την υφή των μαλλιών και τον μεταβολισμό του λίπους.Επέλεξαν τα δύο χαρακτηριστικά επειδή αυτές οι μεταλλάξεις πιθανότατα σχετίζονται με την ανοχή στο κρύο - μια ιδιότητα που είχαν τα μάλλινα μαμούθ για να επιβιώσουν στην προϊστορική αρκτική στέπα.

Η ομάδα επικεντρώθηκε στη διατάραξη εννέα γονιδίων που σχετίζονται με το χρώμα, την υφή, το μήκος ή το μοτίβο των μαλλιών ή των τριχοθυλακίων. Τα περισσότερα από αυτά τα γονίδια επιλέχθηκαν επειδή ήταν ήδη γνωστό ότι επηρεάζουν το τρίχωμα των ποντικών, ενώ οι διαταραχές αναμένεται να παράγουν φυσικά χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά που παρατηρούνται στα μαμούθ.

Η Colossal είπε ότι επικεντρώθηκε πρώτα σε ποντίκια για να επιβεβαιώσει εάν η διαδικασία λειτουργεί προτού προχωρήσει ενδεχομένως στην επεξεργασία των εμβρύων ασιατικών ελεφάντων, των πλησιέστερων εν ζωή συγγενών των μαμούθ.

Ωστόσο, επειδή οι ασιατικοί ελέφαντες είναι είδος υπό εξαφάνιση, θα υπάρξουν «πολλές διαδικασίες και γραφειοκρατία» πριν προχωρήσει οποιοδήποτε σχέδιο, είπε ο Lamm της Colossal, του οποίου η εταιρεία έχει συγκεντρώσει πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση.

Υπάρχουν όμως και εμπειρογνώμονες που είναι δύσπιστοι με την ιδέα αυτή της «αποεξαφάνισης».

«Δεν ανασταίνεις τίποτα στην πραγματικότητα - δεν επαναφέρεις το αρχαίο παρελθόν» επισήμανε ο Κρίστοφερ Πρέστον του Πανεπιστημίου της Μοντάνα.

«Μπορεί να είστε σε θέση να αλλάξετε το μοτίβο των μαλλιών ενός ασιατικού ελέφαντα ή να το προσαρμόσετε στο κρύο, αλλά δεν φέρνει πίσω ένα μάλλινο μαμούθ. Δεν αλλάζει έναν ασιατικό ελέφαντα», τόνισε ο Πρέστον.

Ωστόσο, η βελτίωση της γονιδιακής επεξεργασίας στα ζώα θα μπορούσε να έχει άλλες χρήσεις για τη διατήρηση ή τη γεωργία των ζώων, είπε ο Bhanu Telugu, ο οποίος μελετά ζωική βιοτεχνολογία στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι και δεν συμμετείχε στη νέα έρευνα.

Πηγή: skai.gr

