Ζιντάν: «Ο Γιαμάλ είναι ο παίκτης που με συγκινεί όταν ακουμπά την μπάλα»

Ο Ζινεντίν Ζιντάν αποτελεί αναμφίβολα έναν εκ των κορυφαίων παικτών όλων των εποχών και τα λόγια του σίγουρα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα

Ζινεντίν Ζιντάν

Ο θρύλος του γαλλικού ποδοσφαίρου ρωτήθηκε για τους καλύτερους παίκτες στην εποχή που βρισκόμαστε, αποθεώνοντας τον 18χρονο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ.

«Ο παίκτης που με συγκινεί περισσότερο όταν αγγίζει την μπάλα είναι ο Λαμίν Γιαμάλ. Την περσινή σεζόν στο εκτός έδρας ματς της Μπαρτσελόνα με την Ίντερ για τα ημιτελικά του Champions League, τα έκανε όλα μόνος του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζιντάν.

Θυμίζουμε ότι ο Γιαμάλ ενηλικιώθηκε μόλις πριν τρεις μήνες και κατάφερε να διεκδικήσει τη Χρυσή Μπάλα, τερματίζοντας δεύτερος πίσω από τον Ουσμάν Ντεμπελέ.

Πηγή: sport-fm.gr

