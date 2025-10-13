Ο θρύλος του γαλλικού ποδοσφαίρου ρωτήθηκε για τους καλύτερους παίκτες στην εποχή που βρισκόμαστε, αποθεώνοντας τον 18χρονο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ.

«Ο παίκτης που με συγκινεί περισσότερο όταν αγγίζει την μπάλα είναι ο Λαμίν Γιαμάλ. Την περσινή σεζόν στο εκτός έδρας ματς της Μπαρτσελόνα με την Ίντερ για τα ημιτελικά του Champions League, τα έκανε όλα μόνος του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζιντάν.

Θυμίζουμε ότι ο Γιαμάλ ενηλικιώθηκε μόλις πριν τρεις μήνες και κατάφερε να διεκδικήσει τη Χρυσή Μπάλα, τερματίζοντας δεύτερος πίσω από τον Ουσμάν Ντεμπελέ.

🎙️ Zidane: "The player who moves me the most emotionally when he touches the ball is Lamine Yamal. Against Inter Milan last season at San Siro, he did everything on his own." pic.twitter.com/lAn70cYAwZ — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) October 13, 2025

