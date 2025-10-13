Γκατούζο: «Συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους να επιστρέφουν στα σπίτια τους στη Γάζα

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας, Τζενάρο Γκατούζο, μια μέρα πριν τη σημαντική αναμέτρηση της ομάδας του με το Ισραήλ (14/10, 21:45) για τα προκριματικά του Μουντιάλ, στάθηκε στη σημασία της αναμέτρησης, ενώ δεν δίστασε να μεταφέρει τη χαρά του για την κατάπαυση πυρός στο μέτωπο της Γάζας.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο «Φρίουλι» και η Ιταλία θέλει τη νίκη για να παραμείνει στο κυνήγι της πρωτοπόρου Νορβηγίας, με τον Γκατούζο να δίνει για άλλη μια φορά και πολιτική χροιά στις δηλώσεις του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που έγινε κατάπαυση πυρός και υπάρχει εκεχειρία. Το να βλέπουμε ανθρώπους να επιστρέφουν στο σπίτι τους στη Γάζα, στη γη τους, είναι κάτι το συγκινητικό».

Τόνισε: «Αύριο θα παίξουμε το παιχνίδι μας, θα υπάρχουν διαμαρτυρίες εκτός γηπέδου, αλλά και πάνω από 10.000 εντός γηπέδου που θα μας εμψυχώνουν, έχω ερωτευτεί αυτά τα παιδιά από τον τρόπο που δουλεύουν και είναι ενωμένοι. Ξέρουμε πως είμαστε σε ένα ταξίδι και δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε λάθη αλλά μου αρέσει το πώς εξελισσόμαστε».

«Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που θα πλήρωναν για να είναι εδώ. Το ζω ως όνειρο. Σκέφτομαι τους σπουδαίους Λίπι και Τραπατόνι και αναρωτιέμαι ποιος θα σκεφτόταν ότι θα μου δινόταν μία τέτοια ευκαιρία».

Για τον Σπαλέτι:«Ο προκάτοχός μου, Λουτσιάνο Σπαλέτι, είναι πολύ ευθύς και εκτίμησα τα λόγια που είπε για μένα. Ήθελα να τον τηλεφωνήσω αλλά δεν ήθελα να τον ενοχλήσω. Είπα στους ανθρώπους της ομοσπονδίας τι άνθρωπος είναι, όταν μιλάει δεν δίνει ποτέ άδεια κοπλιμέντα».

