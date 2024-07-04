18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Μερικές μόνο ώρες έμειναν για τον μεγάλο προημιτελικό του Euro 2024 ανάμεσα σε Γαλλία και Πορτογαλία (5/7, 22:00), με τον Κιλιάν Εμπαπέ να κάνει δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου πριν το μεγάλο ματς!



Ο αρχηγός των «τρικολόρ» εκθείασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξει άλλος σαν αυτόν, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι εκείνος θέλει να χαράξει τον δικό του δρόμο με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Είναι τιμή μου που θα αντιμετωπίσω τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όλοι γνωρίζουν ότι τον θαυμάζω. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω και έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, ενώ παραμένουμε σε επαφή. Πάντα μου δίνει συμβουλές και μαθαίνει για εμένα. Θα παραμείνει για πάντα ένας θρύλος του ποδοσφαίρου, αλλά ελπίζω αύριο να τον νικήσουμε και να προκριθούμε στα ημιτελικά.Δεν τον ζηλεύω για κάτι. Εκτιμώ πάρα πολύ όσα έχει κάνει και όσα συνεχίζει να πετυχαίνει, τον θαυμάζω για το μεγαλείο του. Είναι μοναδικός και δεν θα υπάρξει άλλος σαν αυτόν. Έχει αφήσει το στίγμα του στο ποδόσφαιρο και έχει εμπνεύσει ολόκληρες γενιές.Είναι μοναδικός. Εγώ θα προσπαθήσω να χαράξω τον δικό μου δρόμο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Νιώθω τυχερός που έχει την ευκαιρία να ζήσω το όνειρό μου, αλλά δεν ήρθα στη Ρεάλ για να συνεχίσω την ιστορία του Ρονάλντο. Όσα πέτυχε εδώ ήταν μοναδικά. Ελπίζω και εγώ να έχω παρόμοιες επιτυχίες, αλλά θα είναι διαφορετικό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο

