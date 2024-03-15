Φαλ: «Υπερήφανος που συνεχίζω στον Ολυμπιακό, είναι το σπίτι μου»

Το μήνυμά του για την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό έστειλε ο Μουστάφα Φαλ μέσω του Instagram.



Ο Γάλλος άσος υπέγραψε νέο συμβόλαιο, διάρκειας τριών ετών με τους Πειραιώτες και θέλησε να εκφράσει τη χαρά του, αναφέροντας: «Ολυμπιακέ, με υπερηφάνεια ανακοινώνω ότι θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τη φανέλα της ομάδας για άλλα τρία χρόνια. Από τη στιγμή που ήρθα στον σύλλογο, ένιωσα ότι αυτό είναι το σπίτι μου. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που είναι κομμάτι αυτού του υπέροχου-winning club (σ.σ. που διεκδικεί και κερδίζει τρόπαια). Στον οργανισμό, ο οποίος μου δίνει την ευκαιρία, στο σταφ και στους οπαδούς, που κάθε ημέρα για την υποστήριξή τους, με σκοπό να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ».

