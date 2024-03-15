Ελληνοτουρκική μονομαχία εις διπλούν θα διεξαχθεί τα διήμερο 11-12 Απριλίου μετά την κλήρωση για τα προημιτελικά του Conference League.



Πιο συγκεκριμένα, στις 11 Απριλίου οι Πειραιώτες θα υποδεχθούν τους Τούρκους στο Καραϊσκάκη για την πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων και την επόμενη μέρα, στις 12 Απριλίου, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα υποδεχθεί αυτήν του Γιασικεβίτσιους για την 34η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκας, παιχνίδι που μπορεί να κρίνει ακόμη και πλεονέκτημα έδρας.

Συνεπώς το διήμερο 11-12 Απριλίου θα είναι μια Ελληνοτουρκική «μάχη» με έδρα τον Πειραιά, που θα κρίνει πολλά για το μέλλον των ομάδων για την συνέχεια τους στα ευρωπαϊκά σαλόνια στα δύο δημοφιλέστερα αθλήματα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.