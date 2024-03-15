Λογαριασμός
Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε θα τεθούν αντιμέτωποι στον Πειραιά σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ με μία μέρα διαφορά

Η κλήρωση του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε στα προημιτελικά του Uefa Confernce League θα φέρει αντιμέτωπες τις δύο ομάδες στον Πειραιά σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ με διαφορά μιας ημέρας

Φενέρ

Ελληνοτουρκική μονομαχία εις διπλούν θα διεξαχθεί τα διήμερο 11-12 Απριλίου μετά την κλήρωση για τα προημιτελικά του Conference League.

Πιο συγκεκριμένα, στις 11 Απριλίου οι Πειραιώτες θα υποδεχθούν τους Τούρκους στο Καραϊσκάκη για την πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων και την επόμενη μέρα, στις 12 Απριλίου, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα υποδεχθεί αυτήν του Γιασικεβίτσιους για την 34η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκας, παιχνίδι που μπορεί να κρίνει ακόμη και πλεονέκτημα έδρας.



Συνεπώς το διήμερο 11-12 Απριλίου θα είναι μια Ελληνοτουρκική «μάχη» με έδρα τον Πειραιά, που θα κρίνει πολλά για το μέλλον των ομάδων για την συνέχεια τους στα ευρωπαϊκά σαλόνια στα δύο δημοφιλέστερα αθλήματα.
Πηγή: sport-fm.gr

