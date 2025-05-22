Χουάντσο στο sport-fm.gr: «Έτοιμοι για το όγδοο αστέρι, αλλά ας εστιάσουμε πρώτα στη Φενέρ»

Καμία αμφιβολία πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να υπερασπιστεί επιτυχώς στο Άμπου Ντάμπι τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης δεν έχει ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Ισπανός πάουερ φόργουορντ, πάντως, υπογραμμίζει πως προέχει ο ημιτελικός απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, ενώ ανυπομονεί για την πρόκληση της αντιμετώπισης του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Είναι βέβαιος, δε, πως αν ο Ματίας Λεσόρ κριθεί έτοιμος να αγωνιστεί, θα προσφέρει ουσιαστικά στον επτάστερο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο sport-fm.gr και τον Γιώργο Πετρίδη:

-Χουάντσο, είναι ο Παναθηναϊκός έτοιμος για το όγδοο αστέρι;

«Ναι, σίγουρα, αλλά ας εστιάσουμε πρώτα στον ημιτελικό».

-Ίδιος αντίπαλος με τον περσινό ημιτελικό, αλλά διαφορετική ομάδα;

«Ναι, είναι διαφορετική ομάδα (η Φενέρ). Είναι ένα βήμα μπροστά σε σχέση με πέρυσι, έχουν βελτιωθεί, είναι έναν χρόνο παραπάνω μαζί και πρόσθεσαν πολύ δυνατούς παίκτες. Το ίδιο, όμως και εμείς. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και πάμε να πολεμήσουμε αύριο».

-Τι γίνεται με τον Ματίας; Είναι έτοιμος;

«Όταν πατήσει στο παρκέ, θα είναι έτοιμος. Ό,τι και αν αποφασίσει ο προπονητής, θα τον υποστηρίξουμε. (Ο Λεσόρ) είναι σπουδαίος παίκτης, πάντα ήταν και αν πατήσει στο παρκέ, σίγουρα θα μας βοηθήσει».

-Είσαι έτοιμος για το ματσάρισμα με έναν από τους καλύτερους παίκτες της Ευρωλίγκας, τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις;

«Είναι σπουδαίος παίκτης, εδώ και αρκετά χρόνια, πλέον, είναι στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Ανυπομονώ για την πρόκληση αυτή. Είναι σίγουρα ένας από τους παίκτες-κλειδιά για τη Φενέρ, αλλά διαθέτουν πολλούς παίκτες. Δεν πιστεύω πως μπορούμε να εστιάσουμε μόνο σε έναν παίκτη. Δεν είναι σαν το ΝΒΑ… Εδώ έχουν 14 παίκτες πολύ υψηλού επιπέδου και μπορεί ο οποιοσδήποτε να βγει μπροστά και να κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι».

Δείτε όσα είπε:

