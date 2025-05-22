«Μεγάλο φαβορί για τον πάγκο της Ρεάλ ο Σκαριόλο»

Με τη Ρεάλ Μαδρίτης να μένει εκτός Final Four της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό, και πλέον να ετοιμάζεται για τα playoffs του ισπανικού πρωταθλήματος, πολλές είναι οι «φωνές» που θέλουν τον Τσους Ματέο να αποχωρεί από τον πάγκο της ομάδας στο τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Relevo», οι ιθύνοντες των «μερένχες» αναζητούν εδώ και καιρό τον αντικαταστάτη του Ισπανού τεχνικού σε περίπτωση που παρθεί η απόφαση να προβούν στην αλλαγή του head coach.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, ο εκλεκτός των ανθρώπων του ισπανικού συλλόγου για τη διάδοχη κατάσταση είναι ο Σέρτζιο Σκαριόλο. Ο 64χρονος προπονητής της εθνικής ομάδας της Ισπανίας έχει «κερδίσει» πολλά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ρεάλ, και πλέον φαντάζει το Νο.1 φαβορί για να αναλάβει τα ηνία του συλλόγου ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Ιταλός κόουτς βρίσκεται μακριά από τους πάγκους σε συλλογικό επίπεδο από τα τέλη του 2023, όταν και αποχώρησε από τη Βίρτους Μπολόνια, ενώ, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως είχε εργαστεί στη Ρεάλ ως πρώτος προπονητής την τριετία 1999-2002.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.