Χουάνκαρ: Βελτιωμένοι για τίτλο και με περισσότερο βάθος Αθλητικά 18:24, 17.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Δείτε τι είπε για το ματς στο Αγρίνιο, την Βιγιαρεάλ αλλά και τους στόχους της ομάδας