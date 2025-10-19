Λογαριασμός
Χωρίς Όσμαν και Χουάντσο ο Παναθηναϊκός AKTOR με Κολοσσό

Για λόγους ξεκούρασης Όσμαν και Χουάντσο έμειναν εκτός εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Κολοσσό στη Ρόδο 

Παναθηναϊκός

Ο Τζέντι Όσμαν και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αποφασίστηκε να μείνουν έξω από την εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR για την αναμέτρηση με τον Κολοσσό στη Ρόδο (16:00).

Ο Τούρκος και ο Ισπανός φόργουορντ προτιμήθηκε να πάρουν ανάσες μετά και τα πολλά λεπτά συμμετοχής που είχαν στα ματς με Βιλερμπάν και Εφές την Τετάρτη και την Παρασκευή.

Έτσι η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR θα απαρτίζεται από τους Γκραντ, Σορτς, Ναν, Γκριγκόνις, Χολμς και Γιούρτσεβεν. Υπενθυμίζεται πως εκτός οκτάδας ξένων είναι για την ώρα ο Ματίας Λεσόρ.

Πηγή: sport-fm.gr

