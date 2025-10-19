Απεργούν τα ταξί στη Βαρκελώνη την ημέρα του Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

Σε ολική απεργία προχωρούν οι οδηγοί των ταξί στη Βαρκελώνη την ερχόμενη Τρίτη, ημέρα του αγώνα Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός.

Πρόκειται για απόφαση του συνδικάτου, η οποία έρχεται ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη χορηγική συμφωνία της Μπαρτσελόνα με την εταιρεία «Uber». Η απεργία θα διαρκέσει από τις 17:00 έως τις 22:00 και αναμένεται να εμποδίσει την πρόσβαση τόσο στο στάδιο όσο και στα γραφεία του συλλόγου, με δύο φάλαγγες ταξί να κατευθύνονται ξεχωριστά προς τα σημεία.

Το συνδικάτο σχεδιάζει επίσης μια μαζική διαδήλωση που θα συμπέσει με τον αγώνα των «μπλαουγκράνα» με τον Ολυμπιακό στο «Μονζουίκ» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

«Προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία -ακόμα και άτυπη- για να οργανώσουμε λωρίδες ταξί και να αποφύγουμε καταχρηστικές χρεώσεις, αλλά δεν φτάσαμε κάπου. Τώρα έχουν επιλέξει την Uber μόνο για τα χρήματα», είπε ο εκπρόσωπος του συνδικάτου, Τίτο Άλβαρες.

Ο Άλβαρες προειδοποίησε ότι οι διαμαρτυρίες θα συνεχιστούν σε όλους τους αγώνες της La Liga και του Champions League μέχρι ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, να «αναθεωρήσει την απόφασή του».

Κατά τη διάρκεια της απεργίας, τα ταξί δεν θα λειτουργούν στην μητροπολιτική περιοχή. Μοναδικές εξαιρέσεις για ανθρώπους που κατευθύνονται στα νοσοκομεία και αυτούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα μειωμένης κινητικότητας.

Η συμφωνία της Μπαρτσελόνα θα καταστήσει την «Uber» επίσημο συνεργάτη του συλλόγου, με τα αποκαλυπτήρια να έχουν προγραμματιστεί στο Spotify Camp Nou τις ερχόμενες ημέρες. Στην παρουσίαση θα υπάρξει ο Πάου Κουμπάρσι, ο διευθύνων σύμβουλος του συλλόγου Μανέλ ντελ Ρίο και ο διευθυντής της Uber Ισπανίας και Πορτογαλίας, Φελίπε Φερνάντεζ Αραμπούρου.

