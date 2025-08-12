Χολμς: Η νέα δύναμη του Παναθηναϊκού στο ζωγραφιστό

Ο Ρισόν Χολμς μοιάζει κομμένος και ραμμένος για να δώσει στον Παναθηναϊκό μια ακόμη διάσταση μέσα στη ρακέτα.

Με True Shooting ποσοστό που φτάνει το 68.9% στη σεζόν 2021-22, αποδεικνύει πως ξέρει να τελειώνει τις φάσεις με σιγουριά και αποτελεσματικότητα. Παρά το σχετικά χαμηλό Usage Rate γύρω στο 15-18%, καταφέρνει να αφήνει έντονο αποτύπωμα στο σκοράρισμα και τη δημιουργία από τη θέση του σέντερ, συνδυάζοντας δύναμη και τεχνική.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.