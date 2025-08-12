Λογαριασμός
Τσεχικά ΜΜΕ: «Νέα πρόταση ΠΑΟΚ για Ζαφείρη, φτάνει τα 16 εκατ. ευρώ»

Σύμφωνα με τσεχικά ΜΜΕ, ο ΠΑΟΚ έκανε και τρίτη, βελτιωμένη πρόταση στη Σλάβια πλησιάζοντας κι άλλο στην απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη

ΠΑΟΚ: «Νέα πρόταση για Ζαφείρη, φτάνει τα 16 εκατ. ευρώ!»

Όλο και πιο κοντά στο να… κάμψει τις αντιστάσεις της Σλάβια Πράγας για την παραχώρηση του Χρήστου Ζαφείρη είναι ο ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τσεχικά ΜΜΕ, οι Θεσσαλονικείς κατέθεσαν νέα, βελτιωμένη, πρόταση για τον διεθνή μέσο. Η τρίτη προσφορά του «Δικεφάλου του Βορρά» φτάνει με κάποια απόλυτα εφικτά μπόνους τα 16 εκατ. ευρώ! Το «πάγιο» ποσό που δίνεται είναι στα 13 εκατ. ευρώ, ενώ στην τσεχική ομάδα ο ΠΑΟΚ προσφέρει και ένα μεγάλο ποσοστό μεταπώλησης, που φτάνει το 25%.

Ο Ιβάν Σαββίδης είναι αποφασισμένος να ολοκληρώσει τη σπουδαία αυτή μεταγραφή και υπάρχει αισιοδοξία πως η Σλάβια τελικά θα ενδώσει στις πιέσεις, τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και του ποδοσφαιριστή, στον οποίο η ελληνική ομάδα προσφέρει τριπλάσιες αποδοχές (περίπου 1,6 εκατ. ευρώ) σε σχέση με αυτές που έχει μετά την αναπροσαρμογή συμβολαίου.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΠΑΟΚ Superleague
