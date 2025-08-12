ΠΑΟΚ: «Νέα πρόταση για Ζαφείρη, φτάνει τα 16 εκατ. ευρώ!»

Όλο και πιο κοντά στο να… κάμψει τις αντιστάσεις της Σλάβια Πράγας για την παραχώρηση του Χρήστου Ζαφείρη είναι ο ΠΑΟΚ.



Σύμφωνα με τσεχικά ΜΜΕ, οι Θεσσαλονικείς κατέθεσαν νέα, βελτιωμένη, πρόταση για τον διεθνή μέσο. Η τρίτη προσφορά του «Δικεφάλου του Βορρά» φτάνει με κάποια απόλυτα εφικτά μπόνους τα 16 εκατ. ευρώ! Το «πάγιο» ποσό που δίνεται είναι στα 13 εκατ. ευρώ, ενώ στην τσεχική ομάδα ο ΠΑΟΚ προσφέρει και ένα μεγάλο ποσοστό μεταπώλησης, που φτάνει το 25%.

Ο Ιβάν Σαββίδης είναι αποφασισμένος να ολοκληρώσει τη σπουδαία αυτή μεταγραφή και υπάρχει αισιοδοξία πως η Σλάβια τελικά θα ενδώσει στις πιέσεις, τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και του ποδοσφαιριστή, στον οποίο η ελληνική ομάδα προσφέρει τριπλάσιες αποδοχές (περίπου 1,6 εκατ. ευρώ) σε σχέση με αυτές που έχει μετά την αναπροσαρμογή συμβολαίου.

Podle nejnovějších informací @DenikSport poslal #PAOK do Slavie třetí nabídku, která i s (velmi reálně dosažitelnými) bonusy atakuje cifru 16 milionů eur, čili v přepočtu 400 milionů korun. Christos #Zafeiris je pro řecký velkoklub absolutní prioritou. 🇬🇷https://t.co/eFCdiFmol5 — Michal Kvasnica (@MichalKvasnica) August 12, 2025

