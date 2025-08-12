Παναθηναϊκός: Φωτογραφίες από την πρώτη προπόνηση του Ρογκαβόπουλου με τα πράσινα

Ο Παναθηναϊκός ενίσχυσε τον ελληνικό του κορμό με την απόκτηση του Νίκου Ρογκαβόπουλου, τον οποίο απέκτησε με συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας!



Ο 24χρονος φόργουορντ, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί με την Εθνική μας στο Ευρωμπάσκετ, ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν, με τους «πράσινους» να δημοσιεύουν στα social media και στην επίσημη εφαρμογή τους, «CLUB 1908», μια σειρά από φωτογραφίες από την πρώτη του προπόνηση στο ΟΑΚΑ!

First days in green and a new chapter begins for Nikos Rogkavopoulos! 💚📸



Check out exclusive shots from his first training session as a member of Panathinaikos BC AKTOR!



Watch full album on CLUB 1908: https://t.co/IJffh0iB5l 📲#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic… pic.twitter.com/ZQEjStizmz August 12, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.