Παναθηναϊκός: Φωτογραφίες από την πρώτη προπόνηση του Ρογκαβόπουλου με τα πράσινα

Παναθηναϊκός AKTOR: Φωτογραφίες από την πρώτη προπόνηση του Ρογκαβόπουλου με τα πράσινα

Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε στα social media και στο «CLUB 1908» μια σειρά από φωτογραφίες από την πρώτη προπόνηση του Νίκου Ρογκαβόπουλου με την ομάδα

Ο Παναθηναϊκός ενίσχυσε τον ελληνικό του κορμό με την απόκτηση του Νίκου Ρογκαβόπουλου, τον οποίο απέκτησε με συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας!

Ο 24χρονος φόργουορντ, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί με την Εθνική μας στο Ευρωμπάσκετ, ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν, με τους «πράσινους» να δημοσιεύουν στα social media και στην επίσημη εφαρμογή τους, «CLUB 1908», μια σειρά από φωτογραφίες από την πρώτη του προπόνηση στο ΟΑΚΑ!

