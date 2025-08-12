Ελάιζα Μήτρου Λονγκ: «Νιώθω πολύ καλά που επέστρεψα στον Άρη»

Ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ επέστρεψε στον Άρη μετά από δύο χρόνια, κάνοντας τις πρώτες του δηλώσεις στο επίσημο σάιτ των «κίτρινων»!



Ο 28χρονος γκαρντ μίλησε για τους στόχους που έχει θέσει ο ίδιος ενόψει της νέας σεζόν, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνομιλία που είχε με τον Μπόγκτναν Κάραϊτσιτς, αλλά και στην ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με τους φίλους του Άρη.

«Νιώθω πολύ καλά επιστρέφοντας στον Άρη, ο οποίος με καλωσόρισε με ανοιχτή την αγκαλιά του. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω τη δουλειά και να παραμείνω συγκεντρωμένος σ’ αυτό που έχει σημασία, το οποίο είναι να κερδίζουμε παιχνίδια. Ο στόχος μου είναι ένας και απλός. Να κερδίζω. Να βοηθάω την ομάδα μου να νικά και να αναπτύσσομαι ως παίκτης και ως άνθρωπος. Ο κόουτς δεν είπε πολλά πράγματα και αυτά που είπε ήταν ακριβώς στον στόχο, αναφορικά με τους στόχους του με την ομάδα και το όραμά του γι’ αυτήν. Είναι δουλειά όλων να γίνουμε ένα, να δεθούμε ως ομάδα και να δημιουργήσουμε μία ατμόσφαιρα που θα μας επιτρέψει να είμαστε ανταγωνιστικοί στο υψηλότερο επίπεδο και να κερδίζουμε», δήλωσε αρχικά, ενώ στάθηκε και στην ιδιαίτερη σχέση που είχε αναπτύξει με τους φίλους της ομάδας.«Αυτός είναι άλλος ένας λόγος για τον οποίο επέστρεψα στην ομάδα. Οι φίλαθλοι του Άρη. Στα καλά και τα άσχημα, στα πάνω και τα κάτω μας, να μας υποστηρίζετε όπως εσείς ξέρετε και όπως είναι γνωστό σε όλους», είπε.

