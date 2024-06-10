Χεζόνια: «Είναι ψέμα, δεν έχω συμφωνήσει με τη Ρεάλ ακόμη»

Τα ισπανικά ΜΜΕ που τον θέλουν ήδη να έχει συμφωνήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την ανανέωση του συμβολαίου του διέψευσε ο Μάριο Χεζόνια σε δηλώσεις του.

«Είναι ψέμα», ήταν τα πρώτα του λόγια σε σχετική ερώτηση που δέχθηκε χθες το βράδυ μετά το τέλος του αγώνα της Ρεάλ με την Μούρθια και συνέχισε:

«Συζητάμε και προσπαθούμε να έρθουμε σε συμφωνία, αλλά τώρα δεν είναι η στιγμή για να μιλήσουμε για αυτό», κατέληξε απαντώντας στα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών.

