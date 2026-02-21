Χέιζ-Ντέιβις: «Κανένας δεν νοιάζεται για τον ΜVP, μας ενδιαφέρει μόνο η νίκη»

Με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να είναι καθοριστικός σε άμυνα και επίθεση, ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε απόλυτα επί του Ολυμπιακού και σήκωσε για δεύτερη συνεχόμενη φορά την κούπα στο Allwyn Final 8 με σκορ 79-68.

Μετά την αναμέτρηση, ο Αμερικανός φόργουορντ, που κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο με τους «πράσινους» λίγες ημέρες αφότου εντάχθηκε στην ομάδα και μάλιστα ως ΜVP, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του και ευχαρίστησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

«Συγχαρητήρια στην ομάδα για τη δουλειά που κάναμε όλοι. Ευχαριστώ στους φιλάθλους μας που ήταν εδώ και μας στήριξαν. Πάντα είναι ωραίο να παίζεις σε έναν τελικό. Ήταν το πρώτο μου ελληνικό ντέρμπι, ήταν συναρπαστικό. Μιλούσαμε χθες με τους συμπαίκτες μου και λέγαμε πως κανένας δεν νοιάζεται ποιος είναι ο MVP, μας ενδιαφέρει μόνο η νίκη.

Αυτή τη φορά ήμουν εγώ, ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, το σταφ και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που μου έδειξε εμπιστοσύνη και με έφερε στην ομάδα. Κάθε μέρα αγώνα προσπαθώ να κάνω το ίδιο πράγμα εδώ και 4-5 χρόνια.

Έρχομαι νωρίς για να κάνω σουτ τρεις ώρες πριν το παιχνίδι, ακολουθώ την ίδια ρουτίνα και όταν αρχίζει το ματς προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθώ την ομάδα μου. Πιστεύω πως έκανα καλή δουλειά, ακόμη προσπαθώ να βρω τον ρυθμό μου, αλλά χαίρομαι που ο κόσμος το εκτιμά», είπε αναλυτικά.

