Ολυμπιακοί Αγώνες 2036: Η Γερμανία διεκδικεί τη διοργάνωση 100 χρόνια μετά τους Αγώνες των Ναζί

Η Γερμανία θα παραμείνει στην κούρσα της διεκδίκησης για τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036, παρά τις ανησυχίες που εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας για την 100ή επέτειο των Αγώνων του Βερολίνου της ναζιστικής εποχής, δήλωσε το Σάββατο ο επικεφαλής του ολυμπιακού αθλητισμού της χώρας, Τόμας Βάικερτ.

Η Γερμανική Ολυμπιακή Αθλητική Ομοσπονδία (DOSB) πρόκειται να αποφασίσει αργότερα φέτος για την κατάθεση υποψηφιότητας από το Βερολίνο, το Μόναχο, το Αμβούργο ή την περιοχή Ρήνου-Ρουρ για τους Αγώνες του 2036, του 2040 ή του 2044.

Ωστόσο, η πρώτη από τις τρεις ημερομηνίες θα μπορούσε να αποδειχθεί αμφιλεγόμενη.

«Ο πρόεδρος θεωρεί το έτος 2036 ιστορικά προβληματικό για μια γερμανική υποψηφιότητα», δήλωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος του προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

Όμως ο πρόεδρος της DOSB, Βάικερτ, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο «Γερμανικό σπίτι» κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Αγώνων στην Κορτίνα ντ' Αμπέτσο, ότι όλες οι ημερομηνίες παραμένουν ανοιχτές.

«Η ΔΟΕ (Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή) αποφασίζει πότε οι Αγώνες θα έρθουν στην Ευρώπη. Θα μπορούσε να συμβεί να πουν ότι το 2036 προορίζεται για την Ασία ή την Αφρική», ανέφερε.

«Επομένως, η απάντησή μου είναι ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να διοργανώσουμε τους Αγώνες (όποτε εκείνοι αποφασίσουν). Αυτό αφορά και τις τρεις διοργανώσεις. Θέλουμε να δείξουμε μια θετική Γερμανία. Αυτό θα ίσχυε και για το 2036».

Η προπαγάνδα του Χίλτερ

Οι Αγώνες του Βερολίνου το 1936 έχουν μείνει στη μνήμη κυρίως επειδή μετατράπηκαν σε εργαλείο ναζιστικής προπαγάνδας από τον Γερμανό ηγέτη Αδόλφο Χίτλερ.

Είναι επίσης γνωστοί για το εμβληματικό επίτευγμα του μαύρου δρομέα Τζέσε Όουενς, ο οποίος κέρδισε τέσσερα χρυσά μετάλλια και κατέρριψε τον ναζιστικό μύθο περί ανωτερότητας της άριας φυλής μπροστά στην ηγεσία του κόμματος.

Ο πρώην Καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ δήλωσε ότι οι ανησυχίες του Σταϊνμάιερ είναι βάσιμες, αλλά ο ίδιος δεν τις συμμερίζεται.

«Η φιλοξενία των Αγώνων στη Γερμανία εκείνη την ημερομηνία θα προσέφερε μια ευκαιρία να αποδείξουμε στον κόσμο, αλλά και στη νεότερη γενιά της Γερμανίας, τι έχουμε μάθει ως δημοκρατική Γερμανία από την ιστορία μας», δήλωσε αυτή την εβδομάδα.

Το Λος Άντζελες διαδέχεται το Παρίσι (2024) φιλοξενώντας τους επόμενους Αγώνες το 2028, ενώ ακολουθεί η αυστραλιανή πόλη Μπρίσμπεϊν το 2032.

Η Βουδαπέστη και η Ντόχα έχουν επίσης εκφράσει ενδιαφέρον για τους Αγώνες του 2036, μαζί με τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και την Ινδία.

Η διαδικασία υποβολής προσφορών έχει ανασταλεί εν αναμονή επανεξέτασης από τη ΔΟΕ, αλλά παραδοσιακά οι Ολυμπιακοί Αγώνες μεταφέρονται από ήπειρο σε ήπειρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.