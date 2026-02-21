Ο Παναθηναϊκός καταγγέλλει ρατσιστικούς ήχους από οπαδό του Ολυμπιακού κατά του Λεσόρ

Ο Ματίας Λεσόρ βρέθηκε να συνομιλεί με τις δυνάμεις της Αστυνομίας έπειτα από ήχους που άκουσε από την εξέδρα και, σύμφωνα με την «πράσινη» ΚΑΕ, επρόκειτο για ρατσιστική επίθεση από οπαδό του Ολυμπιακού.

Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για ήχους μαϊμούδων που ακούστηκαν από άτομο το οποίο βρισκόταν πάνω από την είσοδο της φυσούνας, με τον Λεσόρ να γυρίζει και να μιλά στους αστυνομικούς και όχι για να επιτεθεί.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ακούστηκαν ξανά οι ίδιοι ήχοι, όπως ανέφεραν από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

