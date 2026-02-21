Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Παναθηναϊκός καταγγέλλει ρατσιστικούς ήχους από οπαδό του Ολυμπιακού κατά του Λεσόρ

Για ήχους μαϊμούς που προκάλεσαν αντίδραση από τον Λεσόρ, κάνει λόγο ο Παναθηναϊκός, κατά τη διάρκεια του μεγάλου τελικού του Allwyn Final-8 στο Ηράκλειο

Λεσόρ

Ο Ματίας Λεσόρ βρέθηκε να συνομιλεί με τις δυνάμεις της Αστυνομίας έπειτα από ήχους που άκουσε από την εξέδρα και, σύμφωνα με την «πράσινη» ΚΑΕ, επρόκειτο για ρατσιστική επίθεση από οπαδό του Ολυμπιακού.

Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για ήχους μαϊμούδων που ακούστηκαν από άτομο το οποίο βρισκόταν πάνω από την είσοδο της φυσούνας, με τον Λεσόρ να γυρίζει και να μιλά στους αστυνομικούς και όχι για να επιτεθεί.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ακούστηκαν ξανά οι ίδιοι ήχοι, όπως ανέφεραν από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΚΑΕ Παναθηναϊκός Ματίας Λεσόρ Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark