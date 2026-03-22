Στην τελική ευθεία της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League, ο ΠΑΟΚ δίνει κρίσιμη «μάχη» στον Βόλο, έχοντας στο πλευρό του τον κόσμο του. Η ΠΑΕ, ενόψει της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, φρόντισε να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα προς τους φιλάθλους, ζητώντας στήριξη με υπευθυνότητα και απόλυτο σεβασμό.

Η σημασία του αγώνα, σε μια περίοδο που το πρωτάθλημα κρίνεται, καθιστά απαραίτητη την ομαλή παρουσία των «ασπρόμαυρων» οπαδών, τόσο για την εικόνα της ομάδας όσο και για την αποφυγή οποιασδήποτε επιβάρυνσης ενόψει των play off.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

“Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της σχετικά με τον σημερινό αγώνα κόντρα στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 16:00.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων για τις θύρες 43-56 θα εισέλθουν αποκλειστικά από την 1η πεζογέφυρα, στη νότια πλευρά του γηπέδου, προς την πόλη, ενώ οι κάτοχοι εισιτηρίων για τις θύρες 31-42 θα εισέλθουν αποκλειστικά από την 3η πεζογέφυρα, στη βόρεια πλευρά του γηπέδου, προς τον περιφερειακό.

Υπενθυμίζεται πως απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση, ενώ θα πραγματοποιηθούν αυστηροί προέλεγχοι εισιτηρίων από την αστυνομία.

Η επίλυση ζητημάτων που αφορούν τα εισιτήρια γίνεται αποκλειστικά από την ΠΑΕ Βόλος. Ενόψει της έναρξης των play off, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους.

Υποστηρίζουμε την ομάδα μας σε κάθε γήπεδο, με σεβασμό στην ομάδα και στην πόλη που μας φιλοξενεί“.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.