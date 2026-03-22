Έμεινε στο 1,69μ. στο ύψος η Ντραγκομίροβα

Η Αναστασία Ντραγκομίροβα πέρασε τα 1,69μ. στο δεύτερο αγώνισμα του πεντάθλου, αυτό του ύψους, κερδίζοντας 842 βαθμούς. Απέτυχε τρεις φορές να ξεπεράσει τα 1,72μ. και ολοκλήρωσε τον αγώνα της με 12 άλματα συνολικά.

Η νεαρή πρωταθλήτρια, πρώτη Ελληνίδα που συμμετέχει στο πένταθλο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, ήταν 13η στα 60μ. με εμπόδια. Το πρόγραμμα του πεντάθλου περιλαμβάνει ακόμη σφαιροβολία, μήκος και 800μ.

Πηγή: skai.gr

