Αγνώριστος εμφανίζεται ο Γκονσάλο Ιγκουαϊν σε φωτογραφία που κάνει τον γύρο των social media.

Ο Αργεντινός παλαίμαχος επιθετικός φωτογραφήθηκε με έναν θαυμαστή του με τους χρήστες του διαδικτύου να στέκονται στην εμφάνισή του, και να κάνουν συγκρίσεις με την εικόνα που είχαν παλιά από αυτόν όταν και ταλαιπωρούσε τις αντίπαλες άμυνες.

Ο Ιγκουαϊν έχει φαλάκρα, με αφημένα ατημέλητα μαλλιά και μούσι, φορώντας ένα αμάνικο και σορτσάκι και με κοιλίτσα.

Ο Αργεντινός είναι 38 ετών πια, με τους περισσότερους ποδοσφαιρόφιλους να τον έχουν ακόμη στο μυαλό τους με την εικόνα που σκόραρε κατά ριπάς.

NO ES IA. Ayer el hermano de un amigo se encontró a este sujeto. Hombre vencido y meado. Lo banco igual. pic.twitter.com/psbOHAOBhV — Marcos Mondría (@marcosmondria10) May 1, 2026

