ΠΑΟΚ: Με πίεση, απουσίες και ερωτηματικά στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με απουσίες, ερωτηματικά στη μεσαία γραμμή και πίεση για αποτέλεσμα στην Τούμπα

Στην τελική ευθεία μπαίνει σήμερα η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να έχει μπροστά του κρίσιμες αποφάσεις.

Η αναμέτρηση έχει χαρακτήρα «must win» για τον Δικέφαλο, που θέλει πάση θυσία τη νίκη ώστε να παραμείνει στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης και του εισιτηρίου για τα προκριματικά του Champions League.

Ωστόσο, τα προβλήματα δεν λείπουν. Ο Δημήτρης Χατσίδης τέθηκε εκτός λόγω τραυματισμού στο γόνατο, ενώ εκτός πλάνων παραμένουν και οι Μαντί Καμαρά, Κίριλ Ντεσπόντοφ, Γιώργος Γιακουμάκης και Ντέγιαν Λόβρεν, που συνεχίζουν τα προγράμματα αποκατάστασης.

Στη μεσαία γραμμή εντοπίζεται το μεγαλύτερο δίλημμα, με τον Σουαλιό Μεϊτέ να μην βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητας, γεγονός που προβληματίζει τον Λουτσέσκου ενόψει ενός αγώνα υψηλών απαιτήσεων. Παράλληλα, και ο Μαγκομέντ Οζντόεφ δεν δείχνει στην καλύτερη κατάσταση, κάτι που περιορίζει τις αξιόπιστες επιλογές.

Από εκεί και πέρα, ο Άντριαν Παβλένκα συγκεντρώνει πιθανότητες για επιστροφή στο αρχικό σχήμα, ενώ στην επίθεση ο Γιερεμέγιεφ εμφανίζεται ως η επικρατέστερη επιλογή, κυρίως για τη δουλειά που προσφέρει εκτός περιοχής.

Πέρα από τα αγωνιστικά, το μεγάλο στοίχημα για τον ΠΑΟΚ είναι η ψυχολογία. Η ομάδα καλείται να αφήσει πίσω της τα αρνητικά αποτελέσματα και να παρουσιαστεί με καθαρό μυαλό και ένταση από το πρώτο λεπτό.

Πηγή: sport-fm.gr

