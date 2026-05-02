Παναθηναϊκός: Όλα ανοιχτά για την άμυνα

Ο Ράφα Μπενίτεθ κατασταλάζει όσον αφορά το πλάνο του για το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ. Το «τριφύλλι» υποδέχεται την Κυριακή την ΑΕΚ στη Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, στο τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι στην ιστορική έδρα των «πράσινων».

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ολοκληρώνεται με τη σημερινή προπόνηση στο Κορωπί, όπου ο Ισπανός τεχνικός θα βάλει τις τελευταίες πινελιές για όσα έχει δουλέψει στο προπονητικό, αλλά και στο μυαλό του. Με στόχο την πρώτη νίκη στα playoffs, όπου δεν έχει σκοράρει έως τώρα.

Όπως φαίνεται, ο έμπειρος τεχνικός έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να αλλάξει το σύστημα σε τετράδα στην άμυνα από την τριάδα, που τον κουβάλησε εδώ και καιρό. Επιπλέον, δείχνει να έχει δίλημμα για το ποιο θα είναι το δίδυμο μπροστά από την άμυνα.

