Χάμιλτον: «Πάρτε πίσω την Αφρική - Δεν θέλω να φύγω από τη F1 χωρίς αφρικανικό Grand Prix»

Ο Λιούις Χάμιλτον μίλησε με έντονο συναίσθημα στη συνέντευξη Τύπου του Grand Prix Αυστραλίας, καλώντας τους λαούς της Αφρικής να «πάρουν πίσω» την ήπειρό τους και να διεκδικήσουν μεγαλύτερο έλεγχο στους πόρους και το μέλλον τους.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, ο πρώτος μαύρος οδηγός στην ιστορία της Formula 1, έχει βαθιές οικογενειακές ρίζες στην Αφρική και τα τελευταία χρόνια ταξιδεύει συστηματικά σε χώρες της ηπείρου, όπως Κένυα, Ρουάντα, Μπενίν, Σενεγάλη και Νιγηρία.



Ο Χάμιλτον αποκάλυψε ότι έχει επισκεφθεί ήδη δέκα αφρικανικές χώρες και ότι εδώ και έξι χρόνια πιέζει τη Formula 1 να επιστρέψει στην ήπειρο, τη μοναδική κατοικήσιμη περιοχή του πλανήτη χωρίς αγώνα στο καλεντάρι. Όπως είπε, έχει συζητήσει με στελέχη της F1 και κυβερνήσεις χωρών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως η Νότια Αφρική, η Ρουάντα και το Μαρόκο.

«Δεν θέλω να φύγω από το σπορ χωρίς να έχω αγωνιστεί στην Αφρική», τόνισε, προσθέτοντας ότι χώρες όπως η Κένυα και η Ρουάντα τον εντυπωσίασαν τόσο, που θα μπορούσε να ζήσει εκεί.

«Η Αφρική έχει τους πόρους για να γίνει η πιο ισχυρή περιοχή στον κόσμο»

Στο πιο φορτισμένο σημείο της τοποθέτησής του, ο Χάμιλτον υποστήριξε ότι η ήπειρος έχει τεράστιες δυνατότητες, αλλά παραμένει υπό εξωτερική επιρροή. «Δεν μου αρέσει που ο υπόλοιπος κόσμος κατέχει τόσο μεγάλο μέρος της Αφρικής και παίρνει τόσα πολλά από αυτήν», είπε, καλώντας τις αφρικανικές κυβερνήσεις να συνεργαστούν και να διεκδικήσουν μεγαλύτερη αυτονομία.

«Ελπίζω οι άνθρωποι που διοικούν τις χώρες της Αφρικής να ενωθούν και να πάρουν πίσω την ήπειρο. Έχουν όλους τους πόρους για να γίνουν η πιο ισχυρή περιοχή στον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο Χάμιλτον μπαίνει στη δεύτερη σεζόν του με τη Ferrari, μετά από μια δύσκολη χρονιά χωρίς βάθρο, και φιλοδοξεί να επιστρέψει στις επιτυχίες ξεκινώντας από τη Μελβούρνη.

