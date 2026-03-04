Λιούις Χάμιλτον: Οι κοιλιακοί «φέτες» και τα μαθήματα από την Κιμ Καρντάσιαν

Ο Λιούις Χάμιλτον φαίνεται πως πήρε μερικές συμβουλές για selfies από τη σύντροφό του, Κιμ Καρντάσιαν, αν κρίνει κανείς από την τελευταία του ανάρτηση στα social media. Ο πρωταθλητής της Formula 1, πόζαρε χωρίς μπλούζα, κάτι που ενθουσίασε τους θαυμαστές και θαυμάστριές του. Ο Χάμιλτον έδειξε τους κοιλιακούς του και τα πολλά τατουάζ του, φορώντας μόνο ένα σορτσάκι και αθλητικά παπούτσια.

Δεν είναι σαφές πού βρισκόταν, αλλά στεκόταν σε έναν χώρο με ξύλινη επένδυση στους τοίχους, διακοσμημένο με μεγάλες εικόνες. Η διάσημη τηλεπερσόνα είναι γνωστή για την αγάπη της στις selfies στα social media και μπορεί να κερδίσει αρκετά χρήματα για μία διαφημιστική ανάρτηση.

Την ίδια ώρα, οι δυο τους συνεχίζουν να κεντρίζουν τα βλέμματα με τις κοινές εμφανίσεις τους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ζευγάρι εθεάθη να απολαμβάνει το ηλιοβασίλεμα σε έναν προορισμό διακοπών κατά μήκος του ποταμού Κολοράντο.

Όπως αναφέρει το TMZ, το απομονωμένο σημείο θέας βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Amangiri, ένα υπερπολυτελές θέρετρο στην έρημο της Γιούτα. Το συγκεκριμένο resort προσφέρει σουίτες με τιμές που κυμαίνονται από 3.500 έως και πάνω από 7.000 δολάρια τη βραδιά και αποτελεί αγαπημένο καταφύγιο πολλών διασημοτήτων που αναζητούν ιδιωτικότητα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Χάμιλτον και η Καρντάσιαν εθεάθησαν να βγάζουν μια τρυφερή selfie μαζί πριν επιστρέψουν σε ένα μαύρο SUV που τους περίμενε κοντά.

Η σταρ των reality και ο Βρετανός πρωταθλητής της Formula 1 έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση μόλις τον περασμένο μήνα στο Super Bowl LX. Ωστόσο, το πρόσφατο ταξιδιωτικό τους πρόγραμμα φαίνεται να δείχνει ότι η σχέση τους εξελίσσεται γρήγορα.

Lewis Hamilton takes selfie tips from Kim Kardashian as he shows off his six-pack while posing shirtless for a sizzling snap as their 'intense' romance heats up https://t.co/zbUj4fsPrb — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 4, 2026

Ο Βρετανός οδηγός έχει ήδη περάσει χρόνο στο Λος Άντζελες με την Καρντάσιαν και την οικογένειά της, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η μητέρα της, Κρις Τζένερ, τον συμπαθεί ιδιαίτερα και όλοι εγκρίνουν τη σχέση τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Καρντάσιαν και ο Χάμιλτον γνωρίζονται εδώ και χρόνια. Το 2014 είχαν φωτογραφηθεί μαζί στα «GQ Men of the Year Awards» στο Λονδίνο, τότε συνοδευόμενοι από τους συντρόφους τους, Κάνιε Γουέστ και Νικόλ Σέρζινγκερ.

Lewis Hamilton dating Kim Kardashian after reality star jets in to UK pic.twitter.com/WqPcxeDGbw — The Sun (@TheSun) February 1, 2026

Πηγή: skai.gr

