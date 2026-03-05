FIBA: Άνοδος για την Εθνική Ανδρών στην παγκόσμια κατάταξη

Μια θέση κέρδισε η Εθνική Ανδρών στη λίστα της παγκόσμιας κατάταξης της FIBA μετά τα τελευταία παιχνίδια στα «παράθυρα».

Η Ελλάδα είναι πλέον δωδέκατη, ξεπερνώντας τη Λετονία που είναι τελευταία στον δικό της όμιλο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με ρεκόρ 1-3.

Στην πρώτη θέση είναι οι ΗΠΑ, με τη Γερμανία και την Σερβία να ακολουθούν συμπληρώνοντας το... άυπο βάθρο. Ακριβώς πάνω από την Ελλάδα, στην ενδέκατη θέση, βρίσκεται η Τουρκία, που είναι αήττητη στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

