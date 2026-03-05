Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR: Η απόλυτη μπασκετική μάχη είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Τα ντέρμπι «αιωνίων» δεν σταματούν ποτέ… Απολαύστε ακόμη μία τιτανομαχία μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Την Παρασκευή (06/03) τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την απόλυτη μπασκετική μάχη. Οι «ερυθρόλευκοι», του Γιώργου Μπαρτζώκα, υποδέχονται τους «πράσινους», του Εργκίν Αταμάν, σε ένα κρίσιμο ματς για την πορεία των δύο ομάδων στην Euroleague.

Συντονιστείτε από νωρίς για όλα τα τελευταία νέα και στις 21:15 ακριβώς, ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο παιχνίδι του ΣΕΦ, σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη.

Μετά το τέλος του αγώνα, επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόηχο της αναμέτρησης, ρεπορτάζ και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που δίνουμε ασίστ στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις.

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR την Παρασκευή (06/03) στις 21:15.

Ο δρόμος της πρόκρισης στο Final-4 της Αθήνας περνά από τον αέρα του bwinΣΠΟΡ 94,6…



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.