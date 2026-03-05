Λεσόρ: Μόνο ο Θεός ξέρει πώς θα νιώσω με 20.000 κόσμο να φωνάζουν το όνομά μου

Αφοπλιστικά ειλικρινής ο Ματίας Λεσόρ για την επιστροφή του και τη στιγμή που θα πατήσει ξανά στο glass floor του Telekom Center.

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR μίλησε με τους Κάιλ Χάινς και Σέιν Λάρκιν στο Euroleague & Friends Global podcast και, όπως ήταν φυσικό, αναφέρθηκε στην επανεμφάνισή του στο ΟΑΚΑ.

«Πώς θα είναι το συναίσθημά σου; Φαντάσου 20.000 κόσμο να φωνάζει το όνομά σου…» ήταν η ερώτηση που του τέθηκε. Η απάντησή του; Λιτή, αλλά χαρακτηριστική:

«Μόνο ο Θεός ξέρει πώς θα νιώθω. Απλά ελπίζω να μην παίξω σαν @@@», είπε ο Γάλλος σέντερ, αναφερόμενος στην επιστροφή του σε παιχνίδι του Παναθηναϊκού μετά από μεγάλη απουσία.

An honest assesment from @ThiasLsf 😅 As we edge closer to that LONG awaited return!



EuroLeague and Friends Global, Episode 2. OUT NOW!



Watch on the link below 👇 pic.twitter.com/V1ojrxnEuJ — EuroLeague (@EuroLeague) March 5, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.