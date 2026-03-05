Λογαριασμός
Λεσόρ: Μόνο ο Θεός ξέρει πώς θα νιώσω με 20.000 κόσμο να φωνάζουν το όνομά μου

Διαβάστε τι ανέφερε ο Ματίας Λεσόρ σε podcast της Euroleague για την επιστροφή του και την στιγμή που θα πατήσει το glass floor του Telekom Center

Λεσόρ

Αφοπλιστικά ειλικρινής ο Ματίας Λεσόρ για την επιστροφή του και τη στιγμή που θα πατήσει ξανά στο glass floor του Telekom Center.

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR μίλησε με τους Κάιλ Χάινς και Σέιν Λάρκιν στο Euroleague & Friends Global podcast και, όπως ήταν φυσικό, αναφέρθηκε στην επανεμφάνισή του στο ΟΑΚΑ.

«Πώς θα είναι το συναίσθημά σου; Φαντάσου 20.000 κόσμο να φωνάζει το όνομά σου…» ήταν η ερώτηση που του τέθηκε. Η απάντησή του; Λιτή, αλλά χαρακτηριστική:

«Μόνο ο Θεός ξέρει πώς θα νιώθω. Απλά ελπίζω να μην παίξω σαν @@@», είπε ο Γάλλος σέντερ, αναφερόμενος στην επιστροφή του σε παιχνίδι του Παναθηναϊκού μετά από μεγάλη απουσία.

Πηγή: sport-fm.gr

