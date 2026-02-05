NBA: Οι Μπακς σκέφτονται να αφήσουν τον Αντετοκούνμπο εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο παραμένει στο επίκεντρο της επικαιρότητας του ΝΒΑ και όσο η προθεσμία των ανταλλαγών πλησιάζει στο τέλος της (05/02, 22:00), οι Μιλγουόκι Μπακς εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με τον Μπράιαν Γουίντχορστ και όσα ανέφερε στην εκπομπή First Take, σε περίπτωση που δεν υπάρξει trade, το Μιλγουόκι ενδέχεται να προχωρήσει σε shutdown του δύο φορές MVP για το υπόλοιπο της σεζόν, δηλαδή να τον αφήσει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Η λογική πίσω από αυτό το σενάριο είναι διπλή. Αρχικά, οι Μπακς θέλουν να προστατεύσουν τον Γιάννη από οποιονδήποτε τραυματισμό, ειδικά από τη στιγμή που ήδη αντιμετωπίζει θέμα στη γάμπα. Ένας σοβαρός τραυματισμός θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την αξία του σε μια πιθανή καλοκαιρινή ανταλλαγή.

Παράλληλα, η απουσία του ηγέτη τους θα οδηγήσει πιθανότατα σε περισσότερες ήττες, βελτιώνοντας τη θέση της ομάδας στο draft μιας χρονιάς που θεωρείται ιδιαίτερα «γεμάτη» σε ταλέντο. Το λεγόμενο tanking.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.