«Χάλκινη» η 4Χ100 ανδρών στο Βελιγράδι

Στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υγρού στίβου του Βερολίνου η 4Χ100 των ανδρών.

Οι Ανδρέας Βαζαίος, Απόστολος Χρήστου, Στέργιος Μπίλας και Κριστιάν Γκολομέεβ τερμάτισαν στην τρίτη θέση στον τελικό του αγωνίσματος με 3.13.73 και κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο, το όγδοο συνολικά της Ελλάδας στη φετινή διοργάνωση.

Οι τέσσερις Έλληνες πρωταθλητές έμειναν πίσω από τη Σερβία, η οποία τερμάτισε σε 3:12.90, και την Πολωνία, η οποία είχε χρόνο 3:13.25.



