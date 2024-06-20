Ένα μπρέικ σε κάθε σετ αποδείχθηκε αρκετό στον Γιάν Λέναρντ Στρουφ να «λυγίσει» τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά του Χάλε με 2-0 σετ (6-4, 6-4) και να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο 34χρονος Γερμανός (νο41) έκανε ένα εξαιρετικό ματς με μόλις 5 αβίαστα λάθη (την ώρα που ο Έλληνας πρωταθλητής είχε 17) κι έφτασε τις 21 νίκες στη σεζόν.

Ο Στρουφ είχε το 84% των πόντων του (26/31) από τον πρώτο σερβίς και το 73% απ' το δεύτερο (16/22) παίρνοντας «κεφάλι» στο 5ο γκέιμ, όταν έκανε το πρώτο μπρέικ. Στο δεύτερο σετ ο Στρουφ έκανε ξανά μπρέικ στο 5ο γκέιμ και κρατώντας το σερβίς του πήρε την πρόκριση στους «8».

Εκεί που αντιμετώπισε τον κόσμο του Νο1 του Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος νίκησε τον Φαμπιάν Μαροζάν με 6-4, 6-7(4), 6-3.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

