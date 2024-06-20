Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τένις: Ο Στρουφ «λύγισε» με 2-0 σετ τον Τσιτσιπά

Ο Έλληνας αθλητής δεν ανέβασε σε υψηλά στάνταρ την απόδοσή του στο τουρνουά του Χάλε

Στέφανος Τσιτσιπάς

Ένα μπρέικ σε κάθε σετ αποδείχθηκε αρκετό στον Γιάν Λέναρντ Στρουφ να «λυγίσει» τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά του Χάλε με 2-0 σετ (6-4, 6-4) και να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο 34χρονος Γερμανός (νο41) έκανε ένα εξαιρετικό ματς με μόλις 5 αβίαστα λάθη (την ώρα που ο Έλληνας πρωταθλητής είχε 17) κι έφτασε τις 21 νίκες στη σεζόν.

Ο Στρουφ είχε το 84% των πόντων του (26/31) από τον πρώτο σερβίς και το 73% απ' το δεύτερο (16/22) παίρνοντας «κεφάλι» στο 5ο γκέιμ, όταν έκανε το πρώτο μπρέικ. Στο δεύτερο σετ ο Στρουφ έκανε ξανά μπρέικ στο 5ο γκέιμ και κρατώντας το σερβίς του πήρε την πρόκριση στους «8».

Εκεί που αντιμετώπισε τον κόσμο του Νο1 του Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος νίκησε τον Φαμπιάν Μαροζάν με 6-4, 6-7(4), 6-3.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τένις Στέφανος Τσιτσιπάς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark