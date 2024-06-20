Euro 2024: Αλύγιστη η Δανία, 1-1 με την Αγγλία που προβλημάτισε

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Άναψε… κόκκινο στην Αγγλία η Δανία. Ισόπαλη 1-1 ήρθε η μονομαχία στη Φραγκφούρτη, με τους Σκανδιναβούς να μπλοκάρουν τα «λιοντάρια», τα οποία δεν πήραν το… μήνυμα από την κακή εμφάνιση κόντρα στη Σερβία στην 1η αγωνιστική του Euro 2024.

Κάπως έτσι, πάντως, οι Βρετανοί ήρθαν πιο κοντά στην πρόκριση στα νοκ-άουτ, φτάνοντας τους τέσσερις βαθμούς. Τεράστιο το ενδιαφέρον για την τελευταία αγωνιστική, με τις Δανία και τη Σλοβενία ​​να έχουν από δύο βαθμούς, ενώ ένας η Σερβία.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε τους Βρετανούς ο Γκάρεθ Σάουγκεϊτ απέναντι στους Σκανδιναβούς, επιλέγοντας τον Πίκφορντ κάτω από τα δοκάρια, τους Στους και Γκουεχί στο κέντρο της άμυνας, ενώ ο Γουόκερ και ο Τρίπερ ήταν τα μπακ. Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ και ο Ράις τα δύο χαφ, ενώ ο Σάκα και ο Φόντεν βρέθηκαν στα «φτερά», με τον Μπέλιγχαμ να κινείται πίσω από τον Κέιν.

Με 3-5-2 παρέταξε τη Δανία ο Κάσπερ Χιούλμαντ. Ο Σμάιχελ κάτω από τα δοκάρια, Άντερσεν, Βέστεγκαρντ και Κρίστενσεν τα τρία στόπερ. Χοίμπιεργκ και Χιούλμαν τα δύο χαφ, ενώ Κριστιανσεν και Μέλε είχαν τις δύο πλευρές. Ο Έρικσεν που έχει ρόλο… πλέι-μέικερ πίσω από Χόιλουντ και Μπιντ.

Το ματς

Η Αγγλία είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων με το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Πήρε την μπάλα στα πόδια της, με το κοινό της να την σπρώξει, αλλά δυσκολευόταν να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα και να πατήσει στην αντίπαλη περιοχή.

Πρώτη φορά το έπραξε στο 13ο λεπτό. Για να συμβεί αυτό χρειάστηκε μία προσωπική ενέργεια, καθώς ο Φόντεν ελίχθηκε πανέμορφα, αλλά το σουτ του πέρασε πάνω από την εστία. Η δεύτερη καλή στιγμή των Βρετανών έφερε και το 1-0. Ο Κρίστιαν ολιγώρησε στην αριστερή πλευρά, ο Γουόκερ του πήρε το… πορτοφόλι και έφυγε στα νώτα της αντίπαλης άμυνας.

Στη συνέχεια έκανε το γύρισμα, ο Κρίστενσεν δεν μπόρεσε να απομακρύνει και ο Κείν εκτέλεσε από κοντά.

Με το που άνοιξε το σκορ η Αγγλία υποχώρησε όπως και κόντρα στη Σερβία, με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά το πλήρωσε. Η Δανία κέρδισε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και σταδιακά ανέβασε την απόδοσή της.

Ο Χιούλμαντ με βολίδα πολλά μέτρα έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα δοκάρι και μέσα, σημειώνοντας γκολάρα στο 34'. Το σκηνικό δεν άλλαξε ούτε μετά την ισοφάριση, με τη Δανία να έχει ρυθμό και συχνές επισκέψεις στην αντίπαλη περιοχή. Στο 44' ο Χόιμπιεργκ, σε φάση που θύμισε εκείνη του γκολ, έκανε εκτός περιοχής σουτ, αλλά όχι τόσο δυνατό για να νικήσει τον Πίκφορντ. Λίγο πριν ο Φόντεν έκανε ξανά σουτ πάνω από την εστία, όπως και στο 45', δοκιμάζοντας το πόδι του απ' τα μακριά.

Μετά την ανάπαυλα, η Αγγλία εμφανίστηκε πιο έτοιμη πνευματικά και πιο θαρραλέα, ξεκινώντας καλύτερα απ' τη Δανία. Ο Ράις δεν μπόρεσε στο 51' να ανησυχήσει τον Σμάιχελ, αλλά πέντε λεπτά μετά τα «λιοντάρια» άγγιξαν το 2-1. Ο Φόντεν έκανε εκτός περιοχής συρτό σουτ και η μπάλα κατέληξε στο αριστερό δοκάρι του Σμάιχελ.

Βλέποντας ο Σάουθγκεϊτ ότι η Αγγλία δεν ήταν όσο πιεστική θα ήθελε, έκανε τριπλή αλλαγή για να δώσει πνοή επιθετικά στην ομάδα. Πήρε, ωστόσο, πολύ μεγάλο ρίσκο, βγάζοντας Κέιν, Φόντεν και Σάκα (βάζοντας Γουότκινς, Μπόουεν και Έζε).

Πάντως, λίγο έλειψε να του βγει κατευθείαν. Με τον Γουότκιν να βγαίνει σε θέση βολής και λίγο πλάγια, αλλά τον νίκησε ο Σμάιχελ στο 71'. Δύο λεπτά μετά ο Χόιμπιεργκ έκανε πολύ ωραίο σουτ, με τον Πίκφορντ να διώχνει στη δεξιά γωνία του.

Η φάση του Γουότκινς αποδείχθηκε… πυροτέχνημα από την πλευρά της Αγγλίας, που έμοιαζε μπερδεμένη μετά την τριπλή αλλαγή. Μέσα σε ένα τρίλεπτο, η Δανία είχε δύο καλές στιγμές για να κάνει το 2-1. Στο 83'ο Μπα, ο οποίος ήταν φρέσκος στο ματς, έφυγε απ' τα δεξιά, αλλά έκανε κακό κοντρόλ, αδράνησε και πήρε μόνο το κόρνερ.

Ο Χόιμπιεργκ στο 85' έκανε γλυκό σουτ απ' τα όρια της περιοχής, στέλνοντας την μπάλα λίγο έξω. Από εκεί και μετά οι δύο ομάδες έδειξαν να συμβιβαστούν με την ισοπαλία.

Δανία (Κάσπερ Χιούλμαντ): Σμάιχελ - Άντερσεν, Βέστεργκαρντ, Κρίστενσεν - Μέλε, Κρίστιανσεν (57' Μπα), Χοίμπιεργκ, Χιούλμαντ (82' Νόργκααρντ), Έρικσεν (82' Σκοβ Όλσεν)- Μπιντόγκαρντ (57') ' Πούλσεν).

Αγγλία (Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ): Πίκφορντ - Γουόκερ, Στόουνς, Γκουεχί, Τρίπιερ - Αλεξάντερ-Άρνολντ (54' Γκάλαχερ), Ράις - Σάκα (69' Έζε), Φόντεν (69' Μπόουεν), Μπέλιγχαμ – Κέιν (69')

Διαιτητής: Αρτούρ Σοάρες Ντίας (Πορτογαλία)

