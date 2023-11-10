Λογαριασμός
Χάαλαντ: «Κανένα αθώο παιδί δεν αξίζει να πεθάνει»

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ τόνισε με ανάρτηση του πως κανένα αθώο παιδί δεν αξίζει να πεθάνει, ευχόμενος ειρήνη  

Έρλινγκ Χάαλαντ

Ανάρτηση με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έκανε ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο σέντερ φορ της Μάντσεστερ Σίτι ανέβασε μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος να κάνει την είσοδό του στο «Έτιχαντ» και συνοδεύεται από δύο παιδιά, γράφοντας στη λεζάντα: «Κανένα αθώο παιδί δεν αξίζει να πεθάνει», κάνοντας hashtag τη λέξη ειρήνη.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Νορβηγός επιθετικός θέλησε να ευχηθεί ειρήνη σε όλο τον κόσμο, τη στιγμή που η Μέση Ανατολή μετρά χιλιάδες θύματα από τον πόλεμο.

Δείτε την ανάρτηση του Χάαλαντ:

Πηγή: sport-fm.gr

