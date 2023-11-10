Χάαλαντ: «Κανένα αθώο παιδί δεν αξίζει να πεθάνει»

Ανάρτηση με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έκανε ο Έρλινγκ Χάαλαντ.
Ο σέντερ φορ της Μάντσεστερ Σίτι ανέβασε μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος να κάνει την είσοδό του στο «Έτιχαντ» και συνοδεύεται από δύο παιδιά, γράφοντας στη λεζάντα: «Κανένα αθώο παιδί δεν αξίζει να πεθάνει», κάνοντας hashtag τη λέξη ειρήνη.
Με αυτόν τον τρόπο, ο Νορβηγός επιθετικός θέλησε να ευχηθεί ειρήνη σε όλο τον κόσμο, τη στιγμή που η Μέση Ανατολή μετρά χιλιάδες θύματα από τον πόλεμο.
Δείτε την ανάρτηση του Χάαλαντ:
