Κάτας: «Σε σχέση με τους στρατιώτες του Ισραήλ και τους συμπατριώτες μας, είμαστε τυχεροί»

Η Μακάμπι νίκησε την Μπάγερν Μονάχου με σκορ 93-90, σε ένα ματς που διεξήχθη στο Βελιγράδι λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Μέση Ανατολή.



Μετά την αναμέτρηση, ο Οντέντ Κάτας στάθηκε στην πολύ μικρή σημασία που έχουν τα όσα κάνουν αυτός και οι παίκτες του μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν πίσω στην πατρίδα τους, τονίζοντας πως είναι τυχεροί που έχουν την ευκαιρία να φύγουν από το Ισραήλ.

Aναλυτικά όσα δήλωσε:



«Σε σχέση με τους στρατιώτες του Ισραήλ και τους συμπατριώτες μας που βρίσκονται στη χώρα εν μέσω πολέμου, εμείς στην Μακάμπι Τελ Αβίβ είμαστε τυχεροί.



Είμαι χαρούμενος για τη νίκη αυτή, αλλά αυτό που πρέπει να επαναλάβω είναι ότι η σκέψη μας βρίσκεται πίσω στην πατρίδα, στις οικογένειές μας, στους φιλάθλους μας και στους στρατιώτες. Είμαστε περήφανοι για το αποτέλεσμα που πήραμε ως ομάδα, αλλά τα συναισθήματά μας τα προσφέρουμε στους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από τον πόλεμο.



Το Βελιγράδι πρέπει να γίνει σπίτι μας. Αισθανόμαστε καλά εδώ, νοιώθουμε ασφαλείς, αλλά δεν είναι εύκολο. Mακριά από τα αγαπημένα μας πρόσωπα, ειδικά τέτοιες στιγμές, το μυαλό βασανίζεται. Διότι, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, παίζουμε το παιχνίδι μας και συνεχίζουμε το έργο μας, αλλά πίσω στο Ισραήλ υπάρχει πρόβλημα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.