Αιχμές στην ΚΑΕ Ολυμπιακός επέρριψε, εμμέσως πλην σαφώς, ο Γιάννης Βρούτσης για την κατάσταση του ΣΕΦ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Center Fox» της FoxBet ο υπουργός αθλητισμού ανέφερε ότι οι ερυθρόλευκοι είχαν τη δυνατότητα και θα μπορούσαν να έχουν φτιάξει το πρόβλημα στην στέγη του γηπέδου και μάλιστα -όπως ο ίδιος ανέφερε- σε τέσσερις μήνες.

Μάλιστα, ο ίδιος εξήγησε και γιατί δεν πήρε αντίστοιχη απόφαση αναβολής του αγώνα της ομάδας πόλο του Παναθηναϊκού, αναφέροντας ότι είναι διαφορετικά μεγέθη, οι 15.000 που θα μετακινούνταν για το ΣΕΦ με τον αριθμό των θεατών σε ένα ματς πόλο.

Σε ό,τι έχει να κάνει με το ΣΕΦ και εργασίες επισκευής της στέγης του σε ερώτημα που του τέθηκε για το εάν ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει κάνει ως ενοικιαστής κάποια έργα διορθωτικά ανέφερε:

«Εάν το ερώτημα είναι αν ο ενοικιαστής να κάνει μια παρέμβαση, θα μπορούσε να το κάνει. Αν ήθελε ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να το κάνει. Επιλέγει να μην το κάνει με δικούς του πόρους. Πέφτει η ευθύνη στο κράτος, το κράτος έχει τους δικούς του χρόνους. Επειδή είναι ανοιχτό το θέμα της παραχώρησης μετά τη νομοθέτηση για τον Ολυμπιακό είναι μια εκκρεμότητα, τώρα που έχουμε τα χρήματα, προτεραιοποιήθηκε η ψύξη. Οι μέρες που έχει ζέστη στο ΣΕΦ είναι πολύ περισσότερες από μια καταιγίδα. Αλλά θα αντιμετωπιστεί και αυτό το θέμα»» και πρόσθεσε σε άλλο σημείο για το πότε θα ολοκληρωθεί το έργο...

«...θα γίνει στις διαδικασίες που προβλέπει το Δημόσιο. Ένας ιδιώτης μπορεί να φτιάξει την οροφή σε 3-4 μήνες. Το Δημόσιο πρέπει να φτιάξει τη μελέτη. Αυτή πρέπει να αξιολογηθεί, να βγει στη διαβούλευση, να βρεθεί ανάδοχος σε διαγωνισμό. Να έρθει ο εργολάβος, ο ανάδοχος. Τα λεφτά υπάρχουν για τη συγκεκριμένη περίπτωση αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα γιατί είναι το Δημόσιο. Οι πόροι υπάρχουν αλλά με φοβίζει ότι το Δημόσιο όταν προκηρύσσει ένα διαγωνισμό δε ξέρει τι θα βρει μπροστά του. Αν ήταν όλα ομαλά θα μπορούσε ο εργολάβος να μπει σε 8-9 μήνες. Αν όμως έχουμε ενστάσεις στις διαδικασίες προκήρυξης και αναδόχων μπορεί να γίνει και δύο χρόνια όπως έγινε στη ψύξη. Βλέπετε τι απόκλιση υπάρχει; Το κρίσιμο είναι ότι υπάρχουν πρόθεση και πόροι. Το πρόβλημα που υπήρχε εδώ και 40 χρόνια ήταν η ψύξη και το λύσαμε. Επιτέλους το ΣΕΦ έχει ψύξη»

Για την απόφαση να μην αναβάλει και το ματς της ομάδας πόλο του Παναθηναϊκού ο ίδιος τόνισε:

«Πολύ απλά είναι διαφορετικά και τα μεγέθη και η σύγκριση. Σε προσωπικό επίπεδο, ως υπουργός αθλητισμού, σε συνεννόηση και με τον υπουργό πολιτικής προστασίας, μετά από αυτό το οποίο έγινε, να κηρυχθεί η Αθήνα σε έκτακτη ανάγκη, να ηχεί συνεχώς 112 και να υπάρχει οδηγία για μη μετακίνηση του πληθυσμού, είναι τελείως διαφορετικό μέγεθος από μια καφετέρια που υπάρχει κόσμος, από ένα πόλο που βρίσκονται κάποια άτομα, από ένα εστιατόριο που βρίσκονται άτομα και από ένα μεγάλο γήπεδο που θα μαζεύονταν 15.000 κόσμος, με χιλιάδες αυτοκίνητα στην παραλιακή σε ένα επικίνδυνο μέρος. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να κλείσουν εστιατόρια, να κλείσουν μπαρ, να κλείσουν καφετέριες. Όμως στη βάση αυτή, η πολιτική προστασία έστειλε ακριβώς τα προειδοποιητικά μηνύματα, ήχησε το 112 και βλέπετε ότι και τώρα το πρωί είναι πνιγμένη η Αθήνα. Τα ποτάμια έχουν ξεχειλίσει και ευτυχώς δεν θρηνήσαμε κανένα θέμα»

