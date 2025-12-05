Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Ντόντσιτς ζήτησε από τους Λέικερς τον Γιάννη

Ο Λούκα Ντόντσιτς φέρεται να ζήτησε από τους Λέικερς να κάνουν προσπάθεια να φέρουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ομάδα

Ντόνσιτς Αντετοκούνμπο

Πώς θα φαινόταν ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην ίδια ομάδα;

Ένα τέτοιο σενάριο φαίνεται ότι αρέσει πάρα πολύ στον πρώτο καθώς φέρεται να ζήτησε από τους Λέικερς να εξετάσουν το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτηση του Έλληνα σούπερ σταρ εάν τελικά ανοίξει το θέμα αποχώρησής του από τους Μπακς.

Ο δημοσιογράφος του Fox News, Λου Κανέλις, μετέφερε την πληροφορία αυτή στον «αέρα» με τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ να έχουν πάρει… φωτιά.

Βέβαια για να συμβεί κάτι τέτοιο θα έπρεπε να προτείνουν ένα deal αρκετά δελεαστικό και στον Greek Freak αλλά κυρίως στους Μπακς με ανταλλάγματα που θα έκανε μια τέτοια πρόταση ικανή να αποδεχθούν ένα trade από τους «λιμνάνθρωπους».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark