Ο Ντόντσιτς ζήτησε από τους Λέικερς τον Γιάννη

Πώς θα φαινόταν ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην ίδια ομάδα;

Ένα τέτοιο σενάριο φαίνεται ότι αρέσει πάρα πολύ στον πρώτο καθώς φέρεται να ζήτησε από τους Λέικερς να εξετάσουν το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτηση του Έλληνα σούπερ σταρ εάν τελικά ανοίξει το θέμα αποχώρησής του από τους Μπακς.

Ο δημοσιογράφος του Fox News, Λου Κανέλις, μετέφερε την πληροφορία αυτή στον «αέρα» με τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ να έχουν πάρει… φωτιά.

Βέβαια για να συμβεί κάτι τέτοιο θα έπρεπε να προτείνουν ένα deal αρκετά δελεαστικό και στον Greek Freak αλλά κυρίως στους Μπακς με ανταλλάγματα που θα έκανε μια τέτοια πρόταση ικανή να αποδεχθούν ένα trade από τους «λιμνάνθρωπους».

BREAKING:

🚨Luka Doncic reportedly reached out to the Lakers about acquiring Giannis Antetokounmpo, per @LouCanellis (FOX).



How dangerous would a Luka–Giannis duo be? 🤔 pic.twitter.com/hLELntYF7f — Basketball Courtside (@ballcourtside) December 5, 2025

