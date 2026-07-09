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Βρούτσης για Προμηθέα και Λιόλιο: «Απολύτως σεβαστή κάθε απόφαση των ανεξάρτητων Αρχών»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού πήρε θέση επί του θέματος του Προμηθέα, της ανάκλησης του πιστοποιητικού του από την ΕΕΑ και τις δηλώσεις του Λιόλιου

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Βρούτσης

Ο Γιάννης Βρούτσης, τοποθετήθηκε επί του μείζονος ζητήματος που οδήγησε στην ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής του Προμηθέα για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 για παρατυπίες στο μετοχολόγιο της ομάδας.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος έκρινε την απόφαση παράνομη, ωστόσο, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, σχολίασε:

«Η ΕΕΑ είναι ανεξάρτητη Αρχή, που τα μέλη της εγκρίνονται και τοποθετούνται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Κάθε απόφαση των ανεξάρτητων Αρχών είναι –αυτονόητα- απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας».

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Γιάννης Βρούτσης Προμηθέας
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