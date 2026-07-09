H Κηφισιά ανακοίνωσε Μάνσο

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο δεξιό μπακ Τιάγκο Μάνσο.

Τα τελευταία δύο χρόνια αποτέλεσε παίκτη της Τοντέλα, καταγράφοντας 64 συμμετοχές με 4 γκολ και 5 ασίστ

Η ανακοίνωση της ομάδας

«Γεννημένος στις 13 Δεκεμβρίου 1999 στην Πορτογαλία, ο Tiago Miguel da Silva Manso ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του από την Ακαδημία της Foot 21, πριν μετακομίσει στα τμήματα υποδομής της CF Os Belenenses.

Ακολούθως, φόρεσε τη φανέλα της Real SC και της SU Sintrense, πριν πάρει μεταγραφή για την Estoril Praia (50 συμμετοχές με 3 γκολ και 3 ασίστ), στην οποία έμεινε για δύο χρόνια, κατακτώντας ισάριθμες φορές τον τίτλο στο Πρωτάθλημα Κ23 της Πορτογαλίας.

Το 2022/23 βρέθηκε στην CD Trofense (35 συμμετοχές), ενώ το 2023/24 επέστρεψε στη CF Os Belenenses, με την οποία είχε 30 συμμετοχές.

Την τελευταία διετία αποτέλεσε βασικό στέλεχος της CD Tondela, καταγράφοντας 64 συμμετοχές με 4 γκολ και 5 ασίστ. Με τον πορτογαλικό σύλλογο πανηγύρισε μάλιστα την κατάκτηση του τίτλου στη Liga Portugal 2 το 2025, όντας εκ των αρχηγών της ομάδας.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Κηφισιάς και του ευχόμαστε υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία!»

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