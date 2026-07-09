Ανακοίνωση εξέδωσε ο Προμηθέας Πατρών μετά την απόφαση της ΕΕΑ να ανακαλέσει το πιστοποιητικό συμμετοχής των Πατρινών για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Οι Πατρινοί αναφέρουν πως την Πέμπτη (09/07) κυκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν, τονίζοντας πως η δικαίωσή τους θα είναι πανηγυρική.

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola, ενημερώνει πως σημειολογικά, σήμερα (9/7) ξεκινάει την καμπάνια της για την πώληση των εισιτηρίων διαρκείας 2026-27. Με σλόγκαν “Μια ομάδα για την πόλη”, η ομάδα μας θα συνεχίσει να αγωνίζεται με ήθος και αξιοπρέπεια, με σκοπό να υπηρετεί την Πάτρα, όπως κάνει με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια.

Κόντρα σε παράνομες αποφάσεις που βγαίνουν σε κέντρα και παράκεντρα, ο Προμηθέας Πάτρας θα συνεχίσει τον αγώνα του, προκειμένου να δικαιωθεί στο 100% και να αποτιναχτεί οριστικά όλη αυτή η λάσπη, που κάποιοι επέλεξαν να εξαπολύσουν προς την ομάδα μας, για την εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων. Δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω και δεν θα κάνουμε το χατίρι σε κανέναν.

Το μήνυμα που έχουμε να στείλουμε στους φιλάθλους μας, είναι πως και του χρόνου η ομάδα μας θα αγωνίζεται κανονικά όπως και τα προηγούμενα χρόνια, τόσο στο πρωτάθλημα της GBL, όσο και στο Basketball Champions League και θα παρουσιαστεί πάρα πολύ ισχυρή, προκειμένου να πετύχει όλους τους στόχους της.

Όσο για εκείνους που βιάστηκαν να μας ξεγράψουν και σήμερα πανηγυρίζουν αποφάσεις παράνομες και πέραν κάθε λογικής, τους έχουμε δυσάρεστα νέα και τους ενημερώνουμε πως θα μείνουν… με την όρεξη, αφού η δικαίωση του Προμηθέα Πάτρας θα είναι πανηγυρική», αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση του Προμηθέα Πατρών.

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