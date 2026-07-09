GM Εφές: «Μιλήσαμε με Παναθηναϊκό για Όσμαν, δεν θέλουν να τον αφήσουν»

Το ενδιαφέρον της Εφές για τον Τσέντι Όσμαν επιβεβαίωσε ο νέος general manager της ομάδας, Αλπέρ Γιλμάζ. Μάλιστα τόνισε πως έκανε και κρούση στον Παναθηναϊκό για τον Τούρκο άσο, ωστόσο οι «πράσινοι» δεν έδειξαν καμία διάθεση να τον παραχωρήσουν. Πάντως η Εφές δεν εγκαταλείπει την υπόθεση...

«Ποια τουρκική ομάδα δεν θα ήθελε τον Τσέντι Όσμαν; Ακόμα και στην EuroLeague, ποια ομάδα δεν θα τον ήθελε; Πέρασε πραγματικά μια εξαιρετική σεζόν. Η απόδοσή του με την εθνική ομάδα ήταν επίσης πολύ καλή.

Ο Τσέντι ήταν συμπαίκτης μου όταν πρωτοανέβηκα στην Α' Ομάδα. Λατρεύω τον αδερφό του, την οικογένειά του, είναι υπέροχοι άνθρωποι. Θέλω πολύ να είναι ευτυχισμένος και να πάρει τη σωστή απόφαση.

Ο Τσέντι έχει έγκυρο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Μίλησα με τον Παναθηναϊκό και μου είπαν ότι δεν θέλουν να τον αφήσουν. Αλλά μπορεί να αλλάξουν οι συνθήκες ή όχι, κανείς δεν το ξέρει αυτή τη στιγμή. Μπορεί να αλλάξουν σε μία ώρα, μπορεί και σε έναν μήνα. Εμείς παρακολουθούμε την κατάσταση του Τσέντι. Αν οι συνθήκες το επιτρέψουν και μπορέσουμε να τον αποκτήσουμε, φυσικά και θα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Θα ήταν μια τεράστια προσθήκη τόσο για την EuroLeague όσο και για το τουρκικό πρωτάθλημα».

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