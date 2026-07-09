Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ο Στέφαν ντε Φράι ακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής (09/07) προπόνησης του Παναθηναϊκού.

Κάπως έτσι, όλες οι ενδείξεις συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι ο Ολλανδός στόπερ θα πάρει χρόνο συμμετοχής, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στο σαββατιάτικο (11/07) φιλικό του «τριφυλλιού» με τη Γκρασχόπερ, στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Από εκεί και πέρα, η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση, ενώ στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού έκαναν ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, με σωστή κίνηση χωρίς την μπάλα και διατήρηση της κατοχής υπό πίεση.

Το κυρίως μέρος του προγράμματος ήταν αφιερωμένο στην τακτική. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δούλεψε πάνω σε διάφορες αγωνιστικές καταστάσεις, δίνοντας συνεχώς οδηγίες για τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, τη σωστή τοποθέτηση των παικτών και τις κινήσεις τόσο με, όσο και χωρίς την μπάλα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των ασκήσεων ο Δανός τεχνικός ζητούσε υψηλή ένταση και γρήγορες αποφάσεις διακόπτοντας αρκετές φορές το πρόγραμμα για να διορθώσει λεπτομέρειες.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με δουλειά στις στατικές φάσεις, με τους «πράσινους» να εξασκούνται τόσο στα επιθετικά όσο και στα αμυντικά στημένα.

Αξίζει να σημειωθεί, δε, ότι το τεχνικό επιτελείο έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις τοποθετήσεις, στις κινήσεις των παικτών και στους τρόπους απομάκρυνσης της μπάλας από την περιοχή.

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