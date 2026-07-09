«Με ή χωρίς συμφωνία, το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα», διεμήνυσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπερασπιζόμενος τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης και προειδοποιώντας ότι «ο πόλεμος δεν έχει ακόμη τελειώσει», ενώ άφησε αιχμές και για τη στρατιωτική ενίσχυση της Τουρκίας.

«Εξουδετερώσαμε 20 ειδικούς του πυρηνικού προγράμματος, σκοτώσαμε κορυφαία στελέχη της ηγεσίας και καταστρέψαμε τις πυρηνικές υποδομές και τις εγκαταστάσεις παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Με ή χωρίς συμφωνία, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», τόνισε.

«Κατά τη διάρκεια των δύο επιχειρήσεων παρακολουθούσα μαζί με τους διοικητές της Πολεμικής Αεροπορίας την εικόνα του εναέριου χώρου που ενημερωνόταν διαρκώς. Έβλεπα τα πληρώματά μας να πετούν ξανά και ξανά, να κυριαρχούν πλήρως στον εναέριο χώρο του εχθρού και να εξουδετερώνουν τους στόχους τους. Όλα αυτά σε μια χώρα με έκταση 75 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του Ισραήλ», ανέφερε.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου άφησε έμμεσες αιχμές, τις οποίες το ισραηλινό μέσο Channel 12 συνδέει με την Τουρκία.

«Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα. Παράλληλα με τις παλιές προκλήσεις, αναδύονται νέες προκλήσεις. Δίνουμε προσοχή σε αυτό και είμαστε προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο. Η διατήρηση της αεροπορικής υπεροχής του Ισραήλ αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της εθνικής ασφάλειας. Πρέπει να είμαστε ισχυρότεροι από όλους τους εχθρούς μας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «προωθούμε μια πολιτική ανεξαρτησίας των εξοπλισμών και εξοπλίζουμε τους πιλότους με τα περισσότερα εργαλεία»



Πηγή: skai.gr

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