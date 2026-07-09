Μπαντιό: «Είναι ένας μύθος της EuroLeague» – Τί δήλωσε για Ναν (vid)

​Ο Μπράνκου Μπάντιο άνοιξε το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στον Παναθηναϊκό AKTOR και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την ένταξή του στους «πράσινους». Ο Σενεγαλέζος γκαρντ μίλησε στο CLUB 1908 για την απόφασή του να επιλέξει τον Παναθηναϊκό, εξηγώντας τι τον οδήγησε στο «τριφύλλι» και ποιο ρόλο έπαιξε η παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.