Βουλή: Στην τελική ευθεία οι εργασίες της επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος

Να «τρέξουν» την προετοιμασία των γραπτών τους εισηγήσεων, προέτρεψε τα κόμματα ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος Μάκης Βορίδης, κατά τη σημερινή συνεδρίαση.

Οι θέσεις των γενικών και ειδικών εισηγητών και των γενικών και ειδικών αγορητών των κομμάτων, ανά θεματική ενότητα και άρθρο, θα καταχωρηθούν, στην έκθεση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Η έκθεση θα πρέπει να προετοιμαστεί για να λάβει γνώση το νομοθετικό σώμα, πριν από τη συζήτηση και την ψηφοφορία της πρότασης Αναθεώρησης του Συντάγματος στην Ολομέλεια.

Τέσσερα άρθρα απομένουν για να ολοκληρώσει τις εργασίες της η Επιτροπή και η συζήτηση τους έχει προσδιοριστεί για την προσεχή εβδομάδα. Ανάμεσα σε αυτά είναι η πρόταση για την επιλογή των προέδρων και μελών των ανεξάρτητων αρχών (άρθρο 101Α), η κατάργηση του τεκμηρίου της αρμοδιότητας υπέρ αποκεντρωμένων διοικήσεων, η κρατική μέριμνα για τον πρωτογενή τομέα και η συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (άρθρο 101), οι προϋπολογισμοί των ΟΤΑ (άρθρο 102), η υποχρέωση αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και η δυνατότητα έως και οριστικής παύσης (άρθρο 103).

Με την επιφύλαξη των αποφάσεων της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, είναι πιθανό η συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγματος να μεταφερθεί στην Ολομέλεια στο διήμερο 23 και 24 Ιουλίου και η πρώτη ψηφοφορία να γίνει την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Ένα μήνα μετά, θα ακολουθήσει η 2η ψηφοφορία, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Πηγή: skai.gr

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