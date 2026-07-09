«Μίντλεσμπρο και Μπλάκμπερν ήρθαν σε επαφή με την ΑΕΚ για την απόκτηση του Πένραϊς»

Ενδιαφέρον από Αγγλία για τον Τζέιμς Πένραϊς!

Σύμφωνα με τον έγκριτο Βρετανό δημοσιογράφο, Μπεν Τζέικομπς, Μίντλεσμπρο και Μπλάκμπερν, αμφότερες ομάδες οι οποίες βρίσκονται στην Championship, ήρθαν σε επαφή με την ΑΕΚ, εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση του 27χρονου Σκωτσέζου αριστερού μπακ.

Παράλληλα, και σύμφωνα πάντα με το εν λόγω ρεπορτάζ, ο Πένραϊς βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα και της Ρέιντζερς, χωρίς όμως να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια προσέγγιση από την πλευρά της.

Ο Πένραϊς εντάχθηκε στην ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι, όταν αποκτήθηκε από τη Χαρτς, ενώ κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν πραγματοποίησε 33 εμφανίσεις.

Middlesbrough and Blackburn have made enquiries on AEK Athens defender James Penrice.



Also appreciated by Rangers, but no approach yet.🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/rrGNykGrmW — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 9, 2026

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