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Σπουδαίο deal για τον ΠΑΟΚ: Κοντά στον διεθνή Σουηδό Τάχα Άλι από τη Μάλμε

Ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει φτάσει σε απόλυτη συμφωνία με τη Μάλμε για την απόκτηση του εκρηκτικού αριστερού εξτρέμ Τάχα Άλι, ο οποίος έπαιξε και στο Μουντιάλ

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Άλι

Έναν εντυπωσιακό αριστερό εξτρέμ που μάλιστα αντιμετώπισε και την Εθνική Ελλάδας σε πρόσφατο φιλικό ματς, αλλά και πραγματοποίησε δυο εμφανίσεις με την εθνική Σουηδίας στο φετινό Μουντιάλ, κλείνει ο ΠΑΟΚ.

Ο λόγος για τον Τάχα Άλι, που φέρεται να βρίσκεται μια ανάσα από τον «δικέφαλο του βορρά», αφού ο ελληνικός σύλλογος παρουσιάζεται να έχει εξασφαλίσει το «ναι» της Μάλμε για την «αναμενόμενη», όπως τονίζουν και οι Σουηδοί, μετακίνηση του παίκτη σε μεγαλύτερο πρωτάθλημα.

Ο Άλι αναμένεται να εμφανιστεί για τελευταία φορά μπροστά στο κοινό της Μάλμε την Κυριακή στο παιχνίδι με την Γκέτεμποργκ, δίχως να είναι βέβαιη και η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο, από τη στιγμή που υπάρχει deal για μεταγραφή.

Στο φετινό Μουντιάλ και προτού οι Σουηδοί αποχαιρετήσουν τη διοργάνωση, ο Άλι αγωνίστηκε στα παιχνίδια με Γαλλία και Ολλανδία, ενώ, στις αρχές του Ιούνη έκανε… άνω – κάτω την Εθνική Ελλάδας στο φιλικό που διεξήχθη στην «Strawberry Arena».

Το συμβόλαιό του με τη Μάλμε ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2026 και η ομάδα του αντιλήφθηκε ότι ήταν η ιδανική στιγμή για να δώσει το «ok» και να εξασφαλίσει ποσό από την παραχώρησή του.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο
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