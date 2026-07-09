Έναν εντυπωσιακό αριστερό εξτρέμ που μάλιστα αντιμετώπισε και την Εθνική Ελλάδας σε πρόσφατο φιλικό ματς, αλλά και πραγματοποίησε δυο εμφανίσεις με την εθνική Σουηδίας στο φετινό Μουντιάλ, κλείνει ο ΠΑΟΚ.

Ο λόγος για τον Τάχα Άλι, που φέρεται να βρίσκεται μια ανάσα από τον «δικέφαλο του βορρά», αφού ο ελληνικός σύλλογος παρουσιάζεται να έχει εξασφαλίσει το «ναι» της Μάλμε για την «αναμενόμενη», όπως τονίζουν και οι Σουηδοί, μετακίνηση του παίκτη σε μεγαλύτερο πρωτάθλημα.

Ο Άλι αναμένεται να εμφανιστεί για τελευταία φορά μπροστά στο κοινό της Μάλμε την Κυριακή στο παιχνίδι με την Γκέτεμποργκ, δίχως να είναι βέβαιη και η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο, από τη στιγμή που υπάρχει deal για μεταγραφή.

Στο φετινό Μουντιάλ και προτού οι Σουηδοί αποχαιρετήσουν τη διοργάνωση, ο Άλι αγωνίστηκε στα παιχνίδια με Γαλλία και Ολλανδία, ενώ, στις αρχές του Ιούνη έκανε… άνω – κάτω την Εθνική Ελλάδας στο φιλικό που διεξήχθη στην «Strawberry Arena».

Το συμβόλαιό του με τη Μάλμε ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2026 και η ομάδα του αντιλήφθηκε ότι ήταν η ιδανική στιγμή για να δώσει το «ok» και να εξασφαλίσει ποσό από την παραχώρησή του.

💣🚨Taha Ali detaljer från grekiska storklubben PAOK FC. Malmö FF:s landslagsspelare kan tackas av i matchen mot IFK Göteborg på söndag.⌛️🇬🇷 https://t.co/Z7huYbuNDc — Daniel Kristoffersson (@DKristoffersson) July 9, 2026

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