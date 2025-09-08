Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ετοιμάζεται να επεκτείνει το ποδοσφαιρικό του αποτύπωμα στη Λατινική Αμερική, καθώς βρίσκεται ένα βήμα πριν την είσοδό του στην Μποταφόγκο, έναν από τους ιστορικότερους συλλόγους της Βραζιλίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βραζιλιάνικου Τύπου, ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, της Νότιγχαμ Φόρεστ και της Ρίο Άβε, έχει καταλήξει σε συμφωνία με τον Τζον Τέκτορ για την απόκτηση μετοχών στην ομάδα του Ρίο ντε Τζανέιρο, με το deal να βρίσκεται στο τελικό στάδιο,

Η συμφωνία αυτή δεν αναμένεται να επιφέρει άμεσες αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία της Μποταφόγκο, ωστόσο ανοίγει τον δρόμο για στρατηγική συνεργασία και αξιοποίηση του πολυσυλλογικού δικτύου που διαχειρίζεται ο όμιλος Μαρινάκη. Μέσω αυτής της δικτύωσης, η βραζιλιάνικη ομάδα θα έχει πρόσβαση σε τεχνογνωσία, μεταγραφικές ευκαιρίες και ενίσχυση σε επίπεδο υποδομών και scouting.

Ο Τζον Τέκτορ, αν και θα διατηρήσει μειοψηφικό ποσοστό, ενδέχεται να συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο στη διοίκηση, πιθανώς και ως επικεφαλής, διασφαλίζοντας τη συνέχεια στη διαχείριση του συλλόγου. Οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.