Απέναντι στον ουραγό Πανσερραϊκό, για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ο Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου τα βρήκε σκούρα (2-0), παρά το γεγονός ότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 39ο λεπτό και την απευθείας κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Τιναλίνι, ενώ στο 89' ο Γεωργιάδης είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή και άφησε την ομάδα του με εννέα παίκτες.

Το γκολ του Βέρμπιτς στο 57ο λεπτό ήταν αρκετό για τον Λεβαδειακό ώστε να πάρει θέση οδηγού στην αναμέτρηση, μέχρι ο Πεδρόσο στο 89' να κλειδώσει τη νίκη της ομάδας του, πανηγυρίζοντας άλλο ένα τρίποντο τη φετινή σεζόν που τον διατηρεί ολομόναχο στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 28 βαθμούς, βυθίζοντας ακόμη πιο πολύ τον Πανσερραϊκό, που παραμένει κολλημένος στους μόλις πέντε.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Χεράρ Σαραγόσα επέλεξε η ομάδα του να αγωνιστή με σύστημα 4-3-3 με τον Τιναλίνι κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Γεωργιάδης, Βόλνεϊ, Ντε Μάρκο και Τσαούσης, με τους Μπρουκς, Ομεόνγκα και Λιάσο στα χαφ. Αριστερά μπήκε ο Σοφιανός, δεξιά ο Νούνελι και μοναδικός προωθημένος ο Καρέλης.

Από την άλλη πλευρά ο Νίκος Παπαδόπουλος τοποθέτησε την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 με τον Άνκερ στα γκολπόστ. Στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Βήχος, Μάγκνουσον, Λιάγκας και Τσάπρας, με τους Τσοκάι και Συμελίδη στα χαφ. Ο Λαγιούς αγωνίστηκε στα αριστερά, ο Παλάσιος στα δεξιά και πίσω από τον Όζμπολτ μπήκε ο Μπάλτσι.



Το ματς:

Η πρώτη αξιόλογη ευκαιρία της αναμέτρησης ανήκει αδιαμφισβήτητα στον Σεμπάστιαν Παλάσιος στο 14ο λεπτό. Ο Τσάπρας επιχείρησε τη σέντρα από τα δεξιά με τον Αργεντινό να πετάγεται τελευταία στιγμή με το κεφάλι, χωρίς όμως να καταφέρει να δώσει στην μπάλα τροχιά προς την εστία.

Η επιμονή του Λεβαδειακού συνεχίστηκε και οι φιλοξενούμενοι χτύπησαν και στο 17ο λεπτό. Ο Λαγιούς βρέθηκε με την μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή και μετά από καταπληκτική προσποίηση και αφού απελευθερώθηκε από τον προσωπικό του αντίπαλο, εκτέλεσε με το εξωτερικό, η μπάλα όμως χτύπησε στα σώματα.

Οι αριθμητικές ισορροπίες στην αναμέτρηση άλλαξαν στο 39ο λεπτό. Ο Παλάσιος έφυγε ολομόναχος στον κενό χώρο, με τον Τιναλίνι να βγαίνει άτσαλα με αποτέλεσμα να τον… γκρεμίσει. Χωρίς δεύτερη σκέψη ο Παπαπέτρου του έδειξε απευθείας την κόκκινη κάρτα, με τον Πανσερραϊκό να μένει από νωρίς με 10.

Το τρένο του Λεβαδειακού συνεχίζει χωρίς στάσεις, περνώντας με διπλό και από τις Σέρρες με 2-0 και πλέον δεν λέει να αποχωριστεί την 4άδα της βαθμολογίας.

